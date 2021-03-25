中職／統一再見失誤釀禍 樂天主場激戰11局驚險取勝
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-25 23:15:33
桃園球場昨天因雨延賽，今(25)日進行獅猿3連戰的第2場比賽，本場比賽雙方激戰到延長賽第11局才分出勝負，樂天桃猿靠著林立的強勁三壘滾地球造成對方三壘手失誤，最終以5:4一分險勝，終止了近期的2連敗。
此役兩隊先發投手表現都很精采，前4局打完兩隊仍是維持0:0，但在5局下，猛威爾出現一些亂流，梁家榮敲出安打後，陳晨威選到四壞球保送，接著陽耀勳掃出右外野的2分打點三壘安打，幫助球隊打破僵局，取得2:0領先。豪勁今天首次在主場出賽，就投出自己的宰制力，本場主投6局，只被敲3支安打，沒有任何的保送，也沒有掉分，退場時是勝投候選人。第7局，樂天換上左投賴鴻誠中繼，他雖然一上來就被林安可敲安，但之後連續解決兩名打者，之後樂天教練團推上游朝惟接手，他雖然順利讓陳重廷擊出二壘方向滾地球，但二壘手發生守備失誤，讓跑者一路狂奔回來得到分數，比數追成1:2。不過下一個半局，統一教練團讓猛威爾續投，結果他無法維持之前的壓制力，被邱丹和陳晨威連續敲安後退場，由劉軒荅接手中繼，但傷害已經造成，兩出局二三壘有人的情況下，藍寅倫適時敲安打回2分，拉開分差為4:1。8局上，統一靠老將高國慶代打建功，在得點圈有人時敲安，得到本場第2分；樂天在9局上讓陳禹勳上來關門，但沒想到他狀況連連，被潘武雄、唐肇廷和陳重羽連敲3安、形成滿壘。之後林子豪上來代打，擊出游擊方向滾地球，游擊手傳二壘刺殺，但三壘跑者順勢回來得到統一的第3分，場面仍然是一三壘有人；接著一壘跑者發動關鍵盜壘成功，形成二三壘有人，樂天故意四壞保送陳傑憲形成滿壘。雖然陳禹勳之後順利讓高國慶擊出投手前滾地球、傳本壘封殺，但之後他對郭阜林又投出四壞球，讓對手兵不血刃的擠回追平分。兩隊進入到延長賽後，第10局都成功守下對手的進攻，但在11局下桃猿打者終於在統一終結者陳韻文手中有所突破，2支安打加1次保送，形成無人出局滿壘；統一雖然之後完成一次本壘觸殺，但接著林立在滿球數時擊出三壘強勁滾地球，統一三壘手郭阜林發生守備瑕疵，形成再見失誤，比賽就此結束。