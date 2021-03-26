NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

以色列逾5成人口完成疫苗接種　巴勒斯坦進度緩慢

中央社

2021-03-26 06:02:01

▲以色列衛生當局表示，國內已經有超過5成的人口完成輝瑞/BioNTech（Pfizer/BioNTech）疫苗接種。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列衛生當局表示，國內已經有超過5成的人口完成輝瑞/BioNTech（Pfizer/BioNTech）疫苗接種。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社耶路撒冷25日綜合外電報導）以色列衛生當局今天表示，國內已經有超過5成的人口完成輝瑞/BioNTech（Pfizer/BioNTech）疫苗接種。巴勒斯坦自治政府控制的地區疫苗施打進度緩慢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在460多萬人已經接種疫苗下，以色列疫苗施打速度領先全球，境內新增感染病例滑降，部分防疫封鎖措施也得以鬆綁。以色列總人口約920萬人。
以色列23日舉行兩年來第4度大選，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調自己以提供疫苗接種效果數據交換製藥巨擘輝瑞疫苗的政績。
尼坦雅胡所屬的右翼聯合黨（Likud Party）在這次的大選中奪下最多的席次，但能否組成一個多數聯盟政府仍在未定之天。
以色列自爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，已經三度封城，死亡病例達6157。
根據衛生部，截至今天，以色列陽性率已從1個月前近6%降至1.1%。同時，重症病患也從2月底的800多人減至482人。
而在巴勒斯坦自治政府控制的地區，疫苗施打進度緩慢。巴勒斯坦自治區的疫苗仰賴以色列政府的有限供應和聯合國COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。
人權團體和部分美國民主黨籍國會議員呼籲以色列提供疫苗，給境內所有的巴勒斯坦人接種。
以色列已對10萬多名獲准進入以色列或西岸猶太屯墾區的巴勒斯坦人施打疫苗。
巴勒斯坦自治政府本月稍早透過COVAX獲得6萬劑輝瑞/BioNTech 和阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。
巴勒斯坦衛生當局表示，目前西岸占領區死亡病例1910起，加薩走廊則有593人病歿。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1100325
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
97.73%2.27%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.07%53.93%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.46%88.54%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀