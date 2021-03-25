NBA／大拍賣！魔術把明星中鋒送到公牛 換回兩個首輪籤
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-25 23:44:24
交易截止日大限在即，各隊搶在今日結束前完成本季最後補強，「最強亞軍」Aaron Gordon（戈登）下家還沒決定，奧蘭多魔術就已經先送走了球隊主戰中鋒Nikola Vucevic（烏切維奇），以此換回重建所需的首輪選秀權。
魔術這幾季不上不下，戰績總是開高走低，球團在本季中終於下定決心打掉重建，球隊4名主要球員都被擺上貨架。而除了Gordon之外，最搶手的莫過於Vucevic。這位30歲的明星中鋒，本季場均出賽34.1分鐘，可以得到24.5分、11.8籃板、3.8助攻，同時他三分球命中率高達40.6%，進攻效率奇高。公牛為了完成這筆交易，送出了大前鋒Wendell Carter Jr.以及Otto Porter, Jr.，另外加上今年首輪前4順位保護的選秀權，以及2023年的首輪選秀權；而魔術除了Vucevic之外，也連帶打包了Al-Farouq Aminu。公牛本季當家球星Zach LaVine打出生涯年，場均28.1分、5籃板、4.9助攻，但缺少一名能和他搭配的內線核心，戰績僅有19勝24敗，拚季後賽有難度。如今Vucevic到來，應該能緩解LaVine的帶隊壓力，同時讓東區的戰局更有看頭。