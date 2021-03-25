NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／大拍賣！魔術把明星中鋒送到公牛　換回兩個首輪籤

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-25 23:44:24

▲魔術中鋒Nikola Vucevic。（圖／美聯社／達志影像）
▲魔術中鋒Nikola Vucevic。（圖／美聯社／達志影像）
交易截止日大限在即，各隊搶在今日結束前完成本季最後補強，「最強亞軍」Aaron Gordon（戈登）下家還沒決定，奧蘭多魔術就已經先送走了球隊主戰中鋒Nikola Vucevic（烏切維奇），以此換回重建所需的首輪選秀權。
我是廣告 請繼續往下閱讀
魔術這幾季不上不下，戰績總是開高走低，球團在本季中終於下定決心打掉重建，球隊4名主要球員都被擺上貨架。而除了Gordon之外，最搶手的莫過於Vucevic。
這位30歲的明星中鋒，本季場均出賽34.1分鐘，可以得到24.5分、11.8籃板、3.8助攻，同時他三分球命中率高達40.6%，進攻效率奇高。
公牛為了完成這筆交易，送出了大前鋒Wendell Carter Jr.以及Otto Porter, Jr.，另外加上今年首輪前4順位保護的選秀權，以及2023年的首輪選秀權；而魔術除了Vucevic之外，也連帶打包了Al-Farouq Aminu。
公牛本季當家球星Zach LaVine打出生涯年，場均28.1分、5籃板、4.9助攻，但缺少一名能和他搭配的內線核心，戰績僅有19勝24敗，拚季後賽有難度。
如今Vucevic到來，應該能緩解LaVine的帶隊壓力，同時讓東區的戰局更有看頭。
關鍵字

NOW民調中心

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

你覺得民進黨不惜以立院多數也要強擋「疫苗採購調閱小組」的理由是？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
97.73%2.27%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
46.07%53.93%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
11.46%88.54%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀