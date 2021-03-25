兒童節何處去？明午淡古官網搶限量名額 滬尾礮臺玩鐳戰
記者陳志仁／新北報導
2021-03-25 23:45:21
還在煩惱兒童節禮物要準備什麼嗎？別擔心，新北市立淡水古蹟博物館要送100位親子免費到滬尾礮臺玩鐳戰，明（26）日的中午12點起，在淡水古蹟博物館的官方網站開搶；歡迎有興趣的人邀親朋好友，組隊一起到滬尾礮臺開戰，過個難忘的兒童節。
淡水古蹟博物館4月4日在滬尾礮臺舉辦「家族大戰－古蹟親子鐳戰賽」，有別於以往，今年兒童節不送別的，直接送大家到國定古蹟來體驗鐳戰，親身感受槍林彈雨的氣氛；活動分上午9點及11點2場次，免收報名費，1位大人可帶1位兒童，但小孩需年滿11歲，每場次25組親子，限量100人。淡水古蹟博物館長黃麗鈴表示，為打破一般大眾對古蹟的既有框架，不再只是聽導覽或拍美照，而是透過參加各種創意的活動，親身感受古蹟的生命力；例如兒童節就以滬尾礮臺的戰地特色為主題，參加的親子們穿戴裝備、手拿雷射槍化身帥氣的特種部隊，在古蹟內自由穿梭，同心協力完成任務，保證超有氣氛又刺激，同時還能認識古蹟，寓教於樂。國定古蹟滬尾礮臺是19世紀戰爭與駐軍的最佳軍事堡壘，也是清領時期臺灣現代化的重要海防設施，外牆上有「北門鎖鑰」的石碑，目前在北砲座上展示復刻版1比1以玻璃纖維（FRP）打造、長達700公分的阿姆斯脫朗8吋砲，儲彈孔也復刻多個砲彈，重現當時的樣貌；另還有AR擴增實境體驗、體感互動及搖桿遊戲，非常適合全家大小一起來。