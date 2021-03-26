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NBA／3換1！「最強亞軍」改飛丹佛　金塊鋒線戰力大升級

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-26 00:52:36

Aaron Gordon
▲灌籃大賽「最強亞軍」Aaron Gordon（戈登）。（圖／美聯社／達志影像）
此前有消息指出丹佛金塊是Aaron Gordon（戈登）爭奪戰中的領跑者，而在交易截止日前他們也如願和奧蘭多魔術完成交易，根據《ESPN》的報導，他們將為此送出Gary Harris、R.J. Hampton和一個首輪選秀權。
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今年季中球員市場上，最受矚目的兩名球員，大概就是暴龍主控Kyle Lowry，以及魔術「最強亞軍」Gordon了。後者追求的球隊眾多，除了金塊之外，包括塞爾提克、灰狼、火箭和勇士等多隊都對他感興趣。
Gordon這一季場均可以得到14.6分、6.6籃板、4.2助攻，三分球命中率來到生涯新高的37.5%。他的球風相當適合金塊，而丹佛方面也希望他的到來能補上Jerami Grant離去之後的鋒線戰力空缺。
稍早金塊已經透過交易得到JaVale McGee，如今Gordon也順利換來，球隊現在內線戰力相當雄厚，而且後者可以打多個位置，增添金塊在季後賽調度上的籌碼。
McGee和Gordon實戰上也是能飛善扣，過去也都曾經參加過灌籃大賽，如今來到擁有Nikola Jokic和Facundo Campazzo等多位傳球好手的金塊，之後會上演怎麼樣的精采空接配合？讓人期待。
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