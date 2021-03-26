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NBA／退出Lowry爭奪戰？76人和雷霆交易來老牌控衛Hill

記者黃建霖/綜合報導

2021-03-26 01:14:26

公鹿後衛George Hill
▲雷霆後衛George Hill。（圖／美聯社／達志影像）
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，費城76人和奧克拉荷馬雷霆即將完成交易，獲得老牌控衛George Hill，這似乎也宣告他們退出了Kyle Lowry的爭奪戰。
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在上賽季對Ben Simmons的使用方式進行大幅度的修正後，76人收到很好的效果，本季長時間佔據東區龍頭的位置。而目前對他們來說，補強一名有經驗的控球後衛，是交易截止日前要完成的工作。
此前有消息指出，76人在Lowry的交易談判中領跑，不過他們現在選擇先和雷霆換來Hill，目前該筆交易還在敲定當中，一旦完成或許就將宣告費城不會是Lowry的下家。
Hill本賽季為雷霆隊出賽14場，場均貢獻11.8分、3.1助攻。他是一名擁有豐富季後賽經驗的後衛，能組織、也有一定的進攻能力，但不在雷霆的重建藍圖之中。
《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski在報導中指出，76人為此送出了Tony Bradley和2個未來的次輪選秀權。另外，他也補充表示，雷霆還完成了另一筆交易，把Terrance Ferguson送到紐約尼克，得到Austin Rive。
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