NBA／退出Lowry爭奪戰？76人和雷霆交易來老牌控衛Hill
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-26 01:14:26
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，費城76人和奧克拉荷馬雷霆即將完成交易，獲得老牌控衛George Hill，這似乎也宣告他們退出了Kyle Lowry的爭奪戰。
在上賽季對Ben Simmons的使用方式進行大幅度的修正後，76人收到很好的效果，本季長時間佔據東區龍頭的位置。而目前對他們來說，補強一名有經驗的控球後衛，是交易截止日前要完成的工作。此前有消息指出，76人在Lowry的交易談判中領跑，不過他們現在選擇先和雷霆換來Hill，目前該筆交易還在敲定當中，一旦完成或許就將宣告費城不會是Lowry的下家。Hill本賽季為雷霆隊出賽14場，場均貢獻11.8分、3.1助攻。他是一名擁有豐富季後賽經驗的後衛，能組織、也有一定的進攻能力，但不在雷霆的重建藍圖之中。《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski在報導中指出，76人為此送出了Tony Bradley和2個未來的次輪選秀權。另外，他也補充表示，雷霆還完成了另一筆交易，把Terrance Ferguson送到紐約尼克，得到Austin Rive。