兒童節連假何處去？十三行看雜耍、戲劇與布袋戲
記者陳志仁／新北報導
2021-03-26 08:00:00
兒童節連假期間的十三行博物館超熱鬧，不但有得玩、有得看還有機會得到精緻好禮！4月2日到5日連續4天，將邀請知名表演團隊帶來精彩的雜耍、戲劇與布袋戲演出，另還有期間限定的DIY體驗，絕對是您放假「遛小孩」的最佳選擇！
十三行博物館長柏麗梅表示，四天連續假期每天下午3點在博物館一樓演講廳，都會安排不同主題演出，內容橫跨古今中外，有傳統、有現代，無論大人小孩看了都會笑呵呵；第一天由八里在地團體「台北木偶劇團」打頭陣，帶來改編自經典小說《西遊記》的創新布袋戲劇碼《師父不見了-嗚嗚嗚》。第二天請到重視與在地文化連結的「野孩子肢體劇場」，為大家獻上動感的肢體默劇《哼哈爺奶》；第三天節目則由「紅鼻子馬戲團」身懷絕技的三位小丑擔綱，讓觀看表演的朋友們都能敞開心胸盡情大笑；最後一天壓軸為廣受親子歡迎的「Be劇團」，演出可愛逗趣的《快樂鼠》兒童戲劇，為快樂的假期做個精采結尾。此外，為配合兒童節主題，假日體驗活動推出期間限定的超萌「人面陶罐風鈴」與「考古文物音樂鈴」DIY，每份材料費60元；爸爸媽媽可以跟孩子們一同發揮創意，在陶罐造型風鈴上畫出家中的狗狗貓貓或是喜愛的動漫角色、還可親手捏塑史前風格的公仔裝飾在音樂鈴上，留下與眾不同的兒童節回憶。更多活動資訊請至十三行的官網或粉絲專頁查詢。