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拜登批習近平「聰明但骨子裡沒民主」！將問責台港議題

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-26 06:39:12

▲美國總統拜登25日舉行上任後首場記者會，談及與中國的關係，直言習近平骨子裡沒有民主，美國不會對新疆人權、南海、港台等議題坐視不理；此番談話料將進一步激起北京不滿。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登25日舉行上任後首場記者會，談及與中國的關係，直言習近平骨子裡沒有民主，美國不會對新疆人權、南海、港台等議題坐視不理；此番談話料將進一步激起北京不滿。美中示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統拜登(Joe Biden)，當地時間25日終於舉辦並主持了上任2個多月來的首場記者會，談論有關北韓、新冠疫情以及對中關係等重要議題，聲稱美國不尋求與中國對抗，但要求中國必須遵守國際規範，也會繼續就新疆、香港、南海、台灣等議題發聲，向中國問責。
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綜合外媒報導，拜登在記者會上談到美中關係時，形容中國國家主席習近平，像俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)一樣，都認為獨裁是未來的潮流，在日漸複雜的世界中，民主並不能充分發揮作用，直言：「他骨子沒有任何一點民主，但他聰明，是個聰明的人。」
拜登也提到，他剛上任時曾與習近平通話2小時，互相闡明立場，儘管預期將有激烈競爭，但拜登曾對習近平表示，美國不尋求與中國對抗，也將堅持中國遵守國際規範，公平競爭、公平執行、公平貿易等。
有關外界對北京一連串涉及人權、野心的批評，拜登則說，美國不會對中國破壞人權一事視而不見，身為美國總統，他不會不談發生在維吾爾族、香港和在中國國內的事，甚至包括涉及南海、對台灣的協議等所有其他事項，美國都要追究中方責任，使其遵守規範。
至於將如何與中國有效競爭，拜登提到美國將透過投資勞工與科技、重建聯盟、與民主盟友一起合作，例如美國與澳洲、印度、日本組成的「四方安全對話」 等，來處理這些問題，促使中國遵守規則並負起責任。
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