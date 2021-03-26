美將領指中國「6年內攻台」！解放軍發言人回應
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-26 07:07:49
美國海軍上將、印太司令戴維森（Philip Davidson），本月9日出席美國參議院軍事委員會聽證時，指出中國正迅速取代美國，是美國現在最大的戰略威脅，而台灣就是中國的戰略目標之一，甚至認為中國可能在6年內構成攻台威脅。此前中國外交部發言人趙立堅已就此事做過回應，而中國國防部發言人任國強25日則表示，中國堅決反對美方渲染軍事威脅，還說中國無意挑戰誰，但也不怕從任何人來的挑戰。
綜合外媒報導，近日包含戴維森、印太司令提名人阿基里諾(John Aquilino)等美軍高階將領都認為，中國攻台的問題可能比想像的還急迫，呼籲應盡早防範，甚至將中國列為首要挑戰。對此中國國防部發言人任國強25日則回應稱，世上只有一個中國，「一中原則」是中美關係的政治基礎，敦促美方恪守一中原則、中美三個聯合公報，「台灣問題」是中國內政，不容外來干涉，任國強重申：「中華民族必然實現偉大復興，海峽兩岸必然實現完全統一，外部勢力『以台制華』、台獨勢力『以武謀獨』，都是走不通的死路。」任國強並強調：「我們堅決反對美方渲染『中國軍事威脅』，美方應摒棄零和思維，客觀、理性地來看待中國發展和國防建設，多做有利於中美互信和地區和平穩定的事情。」而對於美國《國防部新聞》(DOD News)先前曾報導「台灣從來不是中國的一部分」的事，任國強表示，美方有關言論嚴重違反「一中原則」，是在向台獨分裂勢力發出錯誤信號，性質十分惡劣，並說美國有關言論充滿冷戰思維，為了替繼續稱霸、爭霸找藉口，不惜使用製造敵人、渲染威脅的套路。任國強重申，「中國無意『挑戰』誰，但誰的『挑戰』也不怕；中國不想『威脅』誰，但誰的『威脅』也沒用。中國有發展壯大的權利，有自主選擇道路的自由，也有防御自衛的能力，更有維護自身正當權益的要求，任何人、任何勢力都不能阻擋中國人民實現更美好生活的前進步伐，中國軍隊維護主權、安全、發展利益的決心堅定不移，能力始終都在。」