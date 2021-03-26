不要再提新疆了！中國外交部宣布 制裁英國9人4實體
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-26 08:09:26
有關中國涉嫌對新疆維吾爾族人實施種族滅絕及不當勞動的議題，近日在國際社會的討論度越來越高，儘管中方曾多次公開駁斥，說有關指控都是子虛烏有、試圖抹黑中國，但仍接連有西方國家或企業跳出來指責中國。做為報復，北京往往都在被制裁後，立即宣布反制措施，最新行動是中國外交部宣布要制裁英國9名人員和4個實體，以反擊英方以新疆人權問題為藉口，對中國實施制裁。
中國外交部26日發表聲明，指控英國基於「謊言和虛假信息」，以所謂新疆人權問題為藉口，對中國有關個人和實體實施單邊制裁，是公然違反國際法和國際關係基本準則、粗暴干涉中國內政，也嚴重損害了中英關係。中國外交部已就此提出嚴正抗議，召見英國駐中國大使，表達堅決反對和強烈譴責；並決定對惡意傳播謊言和虛假信息的英方9名人員和4個實體實施制裁，分別是圖根哈特、鄧肯—史密斯、奧布萊恩、奧爾頓、勞頓、加尼、甘迺迪、尼斯、芬利以及「中國研究小組」、保守黨人權委員會、「維吾爾獨立法庭」、埃塞克斯園大律師事務所。根據中國外交部的說法，被制裁意味著自即日起，前述有關人員及其直系家屬，會被禁止入境中國（包括香港、澳門），也會凍結其在中國的財產，禁止中國公民及機構同其交易，中方也保留採取進一步措施的權利。中國外交部也再次重申，中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，正告英方不要在錯誤的道路上越走越遠；否則，中方也將做出進一步堅決的反應。