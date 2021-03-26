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當代舞蹈結合歐洲古樂　演繹「巢」的驚人想像

記者陳美嘉／高雄報導

2021-03-26 08:41:35

▲「巢Hideout」引領觀眾進入舞作巢居世界的無限想像。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.25）
▲「巢Hideout」引領觀眾進入舞作巢居世界的無限想像。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.25）

稻草人現代舞團年度當代舞蹈製作「巢Hideout」，將文藝復興與巴洛克時期之古樂，結合當代即興音樂的演奏曲目，引領觀眾進入舞作巢居世界的無限想像；舞台場景龐大繁複設計，打造不同層次的空間特色，3月27、28日將於衛武營演出兩場。

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「巢Hideout」舞作展現來自經典文學卡夫卡「地洞」以及杜思妥也夫斯基「地下室手記」，也呈現「文藝復興時期」對人性細膩刻畫的現場演奏。結合舞蹈家與音樂家對藝術堅持的態度與執著，共同連結19世紀文本和現今時代對現況的同感憂心，透過專業劇場的聲光環場沉浸氛圍，深刻真實的擊響現代社會日漸冰冷焦躁的人心深處，自省反觀的性靈覺醒與靈魂觸動。

▲「巢Hideout」引領觀眾進入舞作巢居世界的無限想像。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.25）
▲「巢Hideout」引領觀眾進入舞作巢居世界的無限想像。（圖／記者陳美嘉攝，2021.03.25）
稻草人舞團藝術總監暨編舞羅文瑾分享她的創作概念，她說，從百年文本去擷取主題跟靈感，結合現在社會發生的事情，「巢」舞作是在龐大的地洞裡一個地下室的小故事做串聯，開啟三大主軸的隱喻，如蟻築穴勞動創建、作繭自居離群閉鎖、隨遇不安浪遊漂泊。

古微琉樂音樂總監林靖偉也提到關於音樂節和舞蹈的想法，以人心做為出發點，呼應文瑾編舞的三個隱喻，西方文藝復興、巴洛克時期的樂器，用了很多種形式來呈現，主要是用巴洛克音樂配合舞蹈，也會使用巴洛克樂器演奏比較新的現代音樂，或者就是完全的即興，看舞者的動態和整個表現出來的情緒來彈奏音樂。

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