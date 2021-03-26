商人嗅覺比政府敏銳 林俊憲：維吾爾議題深入歐美民間
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-26 09:12:43
人權議題備受歐美國家關注，瑞典快時尚品牌H&M近日宣布停止自新疆採購原料，遭中國網友揚言抵制，各個電商平台也把H&M全部下架，連實體門市也從百度地圖上消失﹔對此，民進黨立法委員林俊憲表示，「商人的嗅覺最敏銳」，維吾爾議題已經漸漸深入歐美民間，不再只是政府間的問題。
林俊憲指出，這件事跟最近中國在國際上的紛爭比較起來，最大的不同就是H&M只是一個民營企業，不是國家也不是跨國組織，企業一切都是以獲利為依歸，卻寧願得罪中國市場也要停用新疆棉，H&M也有他們的利益考量。林俊憲分析，最近十幾年來，歐美各國對於原料來源不正當的商品越來越重視，消費者也會抵制，包括最著名的公平貿易咖啡和可可，成衣品牌也一樣，除了要求工人不可以被剝削以外，原料來源也是。歐美國家對於「企業社會責任」越來越注重。林俊憲說，H&M選擇禁止新疆棉，有沒有想過中國的反應？我想他們跟中國做生意這麼久了，一定會預期到這種結果，但他們終究還是做了，這其實就是一個取捨問題「要冒著被歐美市場抵制的風險繼續用？還是就算得罪中國，也要停用？」在廣大的歐美市場跟中國市場間，他們顯然選擇了前者。林俊憲認為，H&M事件其實也代表一件事，那就是各國對中國人權問題的關注，不再只是政府間的事，維吾爾議題開始慢慢在歐美民間發酵，商人的嗅覺最敏銳，所以搶先宣布停用，接下來這股壓力可能會反過來由民間到政府，迫使歐美國家做出對中國更嚴厲的制裁。