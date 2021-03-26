商人嗅覺比政府敏銳　林俊憲：維吾爾議題深入歐美民間

各個電商平台也把H&M全部下架，連實體門市也從百度地圖上消失

我是廣告 請繼續往下閱讀

最近十幾年來，歐美各國對於原料來源不正當的商品越來越重視，消費者也會抵制，包括最著名的公平貿易咖啡和可可，成衣品牌也一樣，除了要求工人不可以被剝削以外，原料來源也是。歐美國家對於「企業社會責任」越來越注重。

H&M選擇禁止新疆棉，有沒有想過中國的反應？我想他們跟中國做生意這麼久了，一定會預期到這種結果，但他們終究還是做了，這其實就是一個取捨問題「要冒著被歐美市場抵制的風險繼續用？還是就算得罪中國，也要停用？」在廣大的歐美市場跟中國市場間，他們顯然選擇了前者。

H&M事件其實也代表一件事，那就是各國對中國人權問題的關注，不再只是政府間的事，維吾爾議題開始慢慢在歐美民間發酵，商人的嗅覺最敏銳，所以搶先宣布停用，接下來這股壓力可能會反過來由民間到政府，迫使歐美國家做出對中國更嚴厲的制裁。