告別空中女王／縱橫天際逾半世紀 回顧波音747歷史軌跡
記者陳致宇／專題報導
2021-03-26 17:00:00｜2021-03-26 17:58:36
被稱為「空中女王」的波音747客機，是世界第一款廣體民航機，走過石油危機、亞洲金融風暴、全球金融海嘯等經濟危機，卻不敵航空市場轉變及新冠肺炎疫情，波音公司在2020年7月宣布，預計在2022年停產所有747系列飛機。
優異的性能及龐大的載客量，波音747逐漸成為各家航空公司主力機隊之一，全世界共有超過1550架747客機投入營運，獨特的四具發動機設及機身前端雙層設計，讓它成為天空中辨識度最高的機種。雖然波音747將正式走入歷史，但不能否認的是，它的發明卻是為民航市場帶來巨大的轉變，而它創下的輝煌紀錄，至今也是沒有其他機型可以比擬，在空中巴士於2007年發表A380以前，波音747保持全世界載客量最高飛機的紀錄長達37年。世界首款廣體客機 穩居「載客量最高」冠軍37年回首波音747的誕生，時間要拉回到1960年代，當時民航業開始急速發展，中小型客機已經無法負荷龐大的旅運需求，航空公司需要更大的廣體客機投入營運，於是波音公司於1966年發表747客機，是全世界第一款廣體民航機，1969年2月9日進行首次試飛，1970年1月交付首架747客機給泛美航空，並於1月22日從紐約甘迺迪機場飛往倫敦希斯洛機場，完成首次商業飛行任務。波音747客機在三級座艙設計的情況下，載客量最高達到416人，甚至在全經濟艙的情況下，載客量更可高達563人，是全世界載客量最高機種，直到2007年A380投入營運之後，才打破這項紀錄。也由於載客量的增加，有效降低航空公司營運成本與票價，讓出國不再是普羅大眾遙不可及的夢想，對民航業帶來巨大改變。挺過第一次石油危機 747浴火重生不過波音747客機的發展，卻不是從此一帆風順。1973年爆發第一次石油危機，原油價格暴漲，對於耗油量較高的747客機來說是一大打擊，在營運成本上升的情況之下，航空公司轉而以波音767或是空中巴士A300等雙引擎廣體客機為當時的主力機種。在石油危機的衝擊之下，波音公司意識到必須降低747耗油量及營運成本，才能讓這款客機更符合航空公司需求，因為波音747客機的人均營運成本相對較低，比起長途航線，高載客量航線應該更有機會獲利。因此波音公司在747-100之後，陸續推出747SP、747-200、747-300、747-400、747-8等改良機型，讓載客量更大、飛行得更遠，並且更有效提升燃油效率，這也讓747客機再度獲得航空公司青睞，在民用航空市場中保持不敗地位逾半世紀。747客機變貨機 航空公司獲利金雞母除了載客之外，波音747的貨運用途也是一大特色，早在波音公司在開發747客機之初，不少航空業界人士並不看好它未來發展，不過當時波音公司明確點出，即使747不受旅客青睞，也可以用來運載貨物。以747前端雙層設計來看，可以在機首裝設貨艙門，直接裝載大型貨物，根據波音公司資料，747的機艙甚至可以直接裝載一般船隻所用的標準貨櫃，波音因此將747改款為747-400F、747-8F等貨機型號，中華航空還擁有全球最大747-400全貨機機隊。此外，為了因應更龐大的貨運需求，波音公司甚至以747-400及747SP為基礎，委託長榮航太科技改造為747 LCF（Large Cargo Freighter），被稱為747夢幻貨機（Dreamlifter），主要用來運送波音787的機身組件，目前已改裝4架。不敵新世代客機 波音747宣布停產在縱橫民航市場逾半世紀後，由於高油價及環保意識抬頭，加上雙引擎廣體客機效能更加提升，波音747客機逐漸被787、A350等新世代客機取代，在最後一架747-400客機於2005年4月交付華航，最新型的747-8也在2011年正式投入服務後，波音公司於2017年6月宣布停產所有747客機，將產能轉往777、787等其他機型，預計2022年將停產包含貨機在內的所有747系列飛機。隨著時代演進，各家航空公司也陸續將747客機除役，長榮航空於2017年8月21日將最後一台747-400客機除役，747貨機也在2019年6月2日完成最後一趟飛行任務後除役；華航則是於今（2021）年3月20日完成747-400最後一趟載客飛行任務，剩餘4架747-400客機也將於今年上半年陸續除役。雖然747客機即將告別台灣天際，但它的美麗英姿依然深植在許多航空迷心中。