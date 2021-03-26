告別空中女王／波音747創多項記錄 總統外交出訪都搭它
記者陳致宇／專題報導
2021-03-26 17:01:00｜2021-03-26 17:57:49
波音747客機自1969年問世後，逐漸成為航空業洲際航線主力機種。但隨著民航市場變化，長榮於2019年淘汰旗下747客、貨機，華航則在今年3月20日，讓747-400客機完成最一趟載客任務後除役，747正式與台灣天空告別。不過，這個機種對國內航空史而言具有相當多的意義，也見證台灣經濟起飛與外交、政治里程碑，令航空迷相當不捨。
華航領先亞洲啟用波音747 長榮首創豪華經濟艙波音747擁有4具發動機，加上機身前端的雙層設計，成為辨識度最高的民航機種，即使到了現在，波音747外型仍是不少民眾心中「飛機」的印象，經典電影《空軍一號》、《天能》都能看見它的身影，就連張艾嘉創作的歌曲《飛向異鄉的747》，都是以波音747象徵她對夢想的期望。而波音747優越性能加上寬敞的空間，讓它曾多次肩負國家元首出訪的專機任務，李登輝、陳水扁、馬英九都是它的座上賓，台北市立動物園的明星熊貓團團、圓圓也搭乘波音747來台，成為台灣重要的外交與文化交流橋樑。事實上，華航在1975年引進全台首架747-100客機，成為亞洲少數成立747機隊的航空公司，隨著航線與載客量的迅速成長，1977年再度引進波音747SP，是747系列中最短小的一款，更是波音公司為了超長航線所設計的機型，華航曾使用該款客機直飛舊金山、洛杉磯、杜拜、阿姆斯特丹、約翰尼斯堡等航點，與747-200B成為當時華航的主力機隊。1990年，華航為進一步擴張規模，開始引進波音747-400客機，前後共交付19架，逐漸取代747SP及747-200B，機上除了經濟艙及商務艙之外，還配置國籍航空中唯一的頭等艙，包含國家元首在內的政商名流，都是它的座上賓，直到現在，波音747-400仍是華航引以為傲的機型。至於長榮航空，則是於1991年開航後，隔年也開始引進波音747-400客機，並在機艙內設置世界第一款豪華經濟艙，座位採2-4-2排列，並設計腳踏板、個人螢幕及高級餐飲服務，在洛杉磯的航班推出大受歡迎，之後新增西雅圖、紐約、曼谷、維也納等航線，也都是使用747-400客機執行任務。747首創機上送餐服務 歸國僑胞最愛清粥小菜波音747在台灣也創下不少傲人紀錄，很多人不知道，現在習以為常的空服員送餐服務，其實是在華航引進747-100之後才開始的，因為747客機空間更寬敞，讓空服員有更大的作業空間，不少空服員聽到要執行747的飛行任務時都相當開心。華航在1993年使用747-400開航台北直飛紐約甘迺迪機場航線，是當時全球最遠巡航記錄，客機上還設置國籍航空中唯一的頭等艙。華航座艙經理李子琳回憶：「在頭等艙服務，感覺就像是個女主人在款待貴客。」從登機那一刻起，無微不至的貼心服務，要讓每位旅客都有賓至如歸的感覺。不過，要成為頭等艙的空服員可不是這麼容易，「頭等艙的餐飲服務不能使用推車，而是必須一道、一道送到旅客位子上。」李子琳指出，空服員要練習使用一根叉子及一根湯匙，將麵包跟水果平穩地夾到餐盤中，還要不時注意顛頗的飛行過程，相當不容易。頭等艙餐飲服務中，最著名的就是牛肉麵以及早餐提供的清粥小菜，李子琳說，很多歸國的僑胞在飛機上吃到熟悉的台灣味，立刻就有種回到家的感覺。外交就靠它 747專機任務橫跨3任元首作為華航的主力機隊，747-400過去也曾任多次元首出訪的專機任務。1995年6月7日，前總統李登輝訪美之行，就是由747-400執飛，前總統陳水扁、馬英九出訪邦交國，也都是由747-400擔任專機任務，是唯一成為3任元首專機的機型。747-400客機的外交貢獻還不只如此，2003年春節期間，華航編號CI585波音747-400客機，從中正機場（桃園機場）起飛，中途技降香港，最後在上海浦東機場降落，這是兩岸54年以來首次有台灣籍航空降落中國大陸地區，也為兩岸定期航班埋下伏筆。除了華航及長榮航空之外，其實華信航空也曾經擁有747機隊。1990年代，華航因機尾上印有中華民國國旗，在拓展航線時遭受不少政治壓力，因此在1991年成立華信航空，並在同年以印有「海東青」Logo的747-SP客機開始執飛台北－溫哥華飛行任務，後來華航又以華信航空的名義，訂購一架波音747-400客機，之後也曾飛航過澳洲布里斯班、雪梨等航點。直到1995年，華航改以粉紅色調水墨畫梅花像「紅梅揚姿」作為公司的標誌後，華信航空才將747客機轉入華航，改變塗裝後繼續飛行任務。高油時代及新世代客機崛起 747告別台灣天際747客機雖然為民航市場帶來革命性的改變，不過高油耗及市場需求的改變，卻也成為它的「非戰之罪」。長榮航空自2000年開始長途機隊更新計畫，引進波音777-300ER客機，逐漸取代747-400的歐美航線，同時也開始747-400的退役計畫。2017年8月21日，長榮航空最後一架747-400客機在執行完BR892香港-台北的飛航任務，宣告退役；最後一架747-400型貨機也於2019年6月2日執行最後一趟飛行任務之後退役，並交付給亞特蘭大冰島航空（Air Atlanta Icelandic），長榮航空貨機機隊全由逐漸777F取代。華航747-400客機也在近幾年陸續退役，截至今（2021）年第一季，僅剩下最後4架747-400客機。事實上，受到新冠肺炎疫情影響，這幾架747-400客機早在去年就已經不執行任何的載客飛行任務，靜靜地躺在停機坪，等著與台灣的天空告別。華航其中一架編號B-18215，是波音公司生產的最後一架747-400客機，在3月20日執行最後一趟飛行任務之後，正式謝幕。這趟告別飛行吸引超過350位民眾搶搭，桃園機場觀景台也湧入不少航空迷，要來欣賞它的最後身影，眼中都是對747-400客機的不捨。而這款縱橫台灣天際46載的經典機型，將於今年上半年陸續退役，宣告一個傳奇的時代結束，卻也代表著另一個新世代的開始。