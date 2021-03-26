六福萬怡提補償！官網出包「住1晚1元」 傳有人訂120晚
編輯中心/綜合報導
2021-03-26 10:02:57｜2021-03-26 10:37:05
日前有網友發現六福萬怡酒店官網竟出現可用1元成功下訂的情況，引發熱議，還傳出有人一口氣訂了上百間房。對此，六福萬怡酒店也發出聲明澄清，強調是由於系統不明原因，讓優惠活動的片段內容被提前上架，導致消費者誤解。不過為了不讓大家失望，六福萬怡酒店也推出了優惠補償方案。
據了解，有網友在網路上分享六福萬怡酒店的豪華客房，出現可用1元下訂1晚的「甜甜價」，立即掀起鄉民關注，許多人紛紛跟進，還傳出有人成功訂了120晚。對此，六福萬怡酒店發出聲明回應，指出原本的優惠活動是與團購訂房通路合作，消費者要先去訂房通路下訂，取得專案票券後，才能再到飯店官網以1元訂房。但在系統不明原因下，片段內容被提前上架，導致消費者誤解可用1元訂房，造成短期間大量搶購。六福萬怡酒店現已將該片段內容下架，並提出優惠補償方案如下：原為團購訂房通路限定的住房專案，擴大開放讓所有喜愛六福萬怡的民眾皆可購買，活動將於3月29日至4月12日全面推出15天的限時優惠，民眾可於指定連結購買專案票券後訂房，或撥打專線洽詢內容。對於已搶先購買此專案的訂單客戶，除可選擇購買原6600元住房專案，另提供「2021愛久久」住房專案，可用2999元入住1晚 （可2人入住，不含早餐），供訂戶彈性選擇。（編輯：倪浩軒）