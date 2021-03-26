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最新照片曝！小挖土機狂清淤泥　長賜號部分船頭露出

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-26 10:07:39

▲外媒公布的最新空拍影像，長賜號仍橫向堵在蘇伊士運河通道上，往來船隻都無法通行。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒公布的最新空拍影像，長賜號仍橫向堵在蘇伊士運河通道上，往來船隻都無法通行。（圖／美聯社／達志影像）
長榮大型貨櫃輪「長賜號」(Ever Given)，23日因意外擱淺在蘇伊士運河，導致雙向運輸大打結，後續賠償及責任歸屬問題也引發討論。根據外媒公布的最新空拍影像，長賜號仍橫向堵在運河通道，一旁挖土機雖然經過連日趕工，終於讓貨輪船頭重見天日，但專家透露快則2天，慢則數週，才能讓長賜號真的脫困。
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綜合外媒報導，長賜號卡在運河中至今已3天，據《美聯社》等外媒公布的照片顯示，在清淤數日後，長賜號終於有部分船頭重新露出，不過這還不夠，蘇伊士運河當局預計，至少還要挖出約12.8公尺深的泥沙，才能達到足以讓船體吃水的深度，好進行下一步。
▲經過3天的清淤努力，長賜號終於有部分船頭重新露出。（圖／美聯社／達志影像）
▲經過3天的清淤努力，長賜號終於有部分船頭重新露出。（圖／美聯社／達志影像）
埃及海事專家赫加齊認為，若能成功清除貨輪附近的泥沙，貨船最快有機會在2天內起浮；不過專門負責航運設施維修保養的荷蘭Boskalis公司則表示，以目前長賜號的重量，要被拉出來相當困難，可能要先把燃料油與壓艙水放掉，並且試圖在漲潮時移船，如果還是沒用，工作人員就得把船上的箱子先卸下，再試圖挖開或沖走泥沙，也不排除可能要花上數週的時間。
為了讓這艘長400公尺、寬59公尺的20萬噸級貨輪迅速脫身，當局還派出多艘拖船，但因其體積過大，還載著許多貨櫃，讓當局傷透腦筋，就怕長賜號多卡在蘇伊士運河一天，影響原物料及重要貨品運輸，全球也就多擔心一天。
▲不同角度拍攝之照片，顯示長賜號卡死蘇伊士運河。（圖／美聯社／達志影像）
▲不同角度拍攝之照片，顯示長賜號卡死蘇伊士運河。（圖／美聯社／達志影像）
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