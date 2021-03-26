台美簽署海巡MOU 藍委：應該相約去釣魚台巡邏
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-26 10:53:24｜2021-03-26 10:54:05
美國在台協會（AIT）昨（25）日與駐美代表處簽署海巡合作備忘錄（MOU），是美國拜登總統任內美台簽署的首份備忘錄。藍綠立委都肯定這項MOU，但是國民黨立委呼籲，台美海巡船隻應該相約去釣魚台巡邏。
國民黨立委賴士葆表示，任何能增加台灣國際生存空間的合作他們都支持，但是他話鋒一轉指出，「是不是應該跟美國提出要求去釣魚台繞一繞」，去釣魚台宣揚國威、宣示領土，日本現在掌控釣魚台，其實是二戰之後美國把行政管管理權交給日本，並不是把主權交給日本。賴士葆強調，與其敲鑼打鼓說跟美國關係多好，不如跟美國軍艦去釣魚台巡邏，要不然再多大內宣也沒意義。國民黨立委陳以信表示，美國海巡艦艇上配備有火砲，我國海巡也朝「第二海軍」發展，這項MOU對於兩國合作訓練上會有正面幫助。陳以信補充表示，美國海巡單位不會西太平洋，尤其是東海執法，因為這不是他們的執法範圍，而是在東沙與南沙，對於我國在東沙與南沙執法上有幫助。民進黨立委趙天麟表示，中國通過海警法之後可能在爭議領土爆發衝突，因此台美簽署海巡MOU是為了因應中國威脅、北京窮兵黷武的後果。民進黨立委羅致政表示，台美簽署海巡MOU是因應中國通過海警法授與動武權力後，海軍與海巡在區域內的強制作為做出的必要反制。