NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台美簽署海巡MOU　藍委：應該相約去釣魚台巡邏

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-26 10:53:24｜2021-03-26 10:54:05

▲駐美代表蕭美琴（右）25日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，左）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US）
▲駐美代表蕭美琴（右）25日與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson，左）簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」。（圖／翻攝自Facebook／Taiwan in the US）
美國在台協會（AIT）昨（25）日與駐美代表處簽署海巡合作備忘錄（MOU），是美國拜登總統任內美台簽署的首份備忘錄。藍綠立委都肯定這項MOU，但是國民黨立委呼籲，台美海巡船隻應該相約去釣魚台巡邏。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委賴士葆表示，任何能增加台灣國際生存空間的合作他們都支持，但是他話鋒一轉指出，「是不是應該跟美國提出要求去釣魚台繞一繞」，去釣魚台宣揚國威、宣示領土，日本現在掌控釣魚台，其實是二戰之後美國把行政管管理權交給日本，並不是把主權交給日本。賴士葆強調，與其敲鑼打鼓說跟美國關係多好，不如跟美國軍艦去釣魚台巡邏，要不然再多大內宣也沒意義。
國民黨立委陳以信表示，美國海巡艦艇上配備有火砲，我國海巡也朝「第二海軍」發展，這項MOU對於兩國合作訓練上會有正面幫助。陳以信補充表示，美國海巡單位不會西太平洋，尤其是東海執法，因為這不是他們的執法範圍，而是在東沙與南沙，對於我國在東沙與南沙執法上有幫助。
民進黨立委趙天麟表示，中國通過海警法之後可能在爭議領土爆發衝突，因此台美簽署海巡MOU是為了因應中國威脅、北京窮兵黷武的後果。民進黨立委羅致政表示，台美簽署海巡MOU是因應中國通過海警法授與動武權力後，海軍與海巡在區域內的強制作為做出的必要反制。
 
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

虛擬世界中的力與美！遊戲橘子合作過的女藝人中，你最喜歡誰？

繼續作答
長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

長江後浪推前浪！在你的心目中誰是最有才的星二代？

繼續作答
你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

你心目中覺得哪位台灣「體育女主播」最正？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
60%40%
2021-03-26-2021-04-01

法官認定沒性騒擾，遭判撤職、停用2年，您認為丁允恭是否遭輕判？

是，遭輕判
不是，沒有遭輕判
95.31%4.69%
2021-03-25-2021-03-31

你相信男女之間存在著「純友誼」嗎？

相信
不相信
47.12%52.88%
2021-03-24-2021-03-30

蘇揆打「全台第一針」，會不會讓你更安心去接種疫苗？

不會
12.08%87.92%
2021-03-22-2021-03-28
即時
推薦閱讀