獵巫全球化　謝金河點名「Tesla」：重心放中國會很危險

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中國獵巫行動，台灣的企業最早吃到這個苦頭，從不能一手賺人民幣，一手支持台獨開始，去年澳洲與中國交惡，澳洲的龍蝦，紅酒等也都吃到苦頭，更早之前的美國NBA因為火箭隊總管推特一行字遭到全面抵制；而加拿大因為孟晚舟事件，也遭到反制。這場獵巫行動襲向歐洲，像一向親中的德國，這回Adidas遭到抵制，梅克爾一定很有感受。

為了新疆的問題，中國與歐洲互相反制，下一個可能衝擊中歐投資恊定，「政治一定會牽動企業的投資，台商最喜歡說，我們只要專心做生意就好，不要談政治，但最後政治一定會找上你，且逼你表態」，台灣的企業沒有強大的政府當後盾，只能任人宰割，即使強大的美國，也不見得樣樣能使力，強大到像Tesla，當雙方關係緊張時，投資也會受到影響。

去年Tesla股價大漲743%，但是今年截至目前為止，已經下跌9.25%，Tesla的中國業務，在今年恐受到影響

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這次阿拉斯加雙邊峰會，雙方不歡而散，彼此交鋒，美中衝突全面化，最近中共中央要求軍方人員，或重要公務人士，不得乘坐Tesla的電動車，這只是一個開始的訊號。中共這個指令，已逼得馬克思（Elon Musk）發誓表態，不斷澄清，接下來，Tesla恐怕還會面對過去沒有見過的排頭，等到中國電動車自主化的目標達成，Tesla恐怕會被「掃地出門」。

Tesla還有一個大考驗，德國的福斯汽車宣布斥資730億歐元全力打造電動車生態鏈，VW是世界最大的造車廠，這次ID3看起來來勢洶洶，Tesla在年產50萬輛造車中領先，但下一個回合，電動車年產千萬輛的時代，Tesla能不能持續領先，「如果Musk把重心放在中國，Tesla的危險性也將與日俱僧」，未來投資Tesla的變數也會大增，今年Tesla的下跌，市場似乎發出預警！