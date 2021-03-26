全臺首映 府中15播放安樂死紀錄片《奧勒岡之春》
記者陳志仁／新北報導
2021-03-26 10:38:59
全臺首映安樂死紀錄片《奧勒岡之春》！府中15新北市紀錄片放映院四月主題策展「人性顯像室」，選映多部反映不同生命旅程的紀錄片與劇情片，首波推薦日舞影展獲獎紀錄片作品《奧勒岡之春》，在不同議題中進行多層次的人性辯證。
新北市政府文化局表示，榮獲日舞影展評審團大獎的紀錄片《奧勒岡之春》，描述美國奧勒岡州在1994年成為首個將安樂死合法化的州，因此奧勒岡州的重症病患，可以依循自由意志決定死亡的時間點；紀錄片導演彼得理查森拍攝志願團體，與重症病患人生的最後一程，看見人性掙扎與生命激發的力量。此外，伊朗電影《緝毒風暴》深入伊朗社會深處，描述影響650萬人的毒癮問題，與1名深陷其中並遊走在道德邊緣的緝毒警探；《惡之畫》則是臺灣導演陳永錤首部長片作品，本片以藝術為題，探討重刑犯是否能創造出美妙藝術，社會大眾又應該用甚麼樣的角度去觀看並理解，飾演死刑犯周政廷的金鐘獎影帝黃河，在本片中貢獻驚人演出，演繹不被理解的危險心靈。文化局指出，《惡之畫》將於4月17日播映，並邀請導演陳永錡進行映後座談，音像作品發表單元，則將於4月10日播映描述南投「大笨牛拔河隊」故事的紀錄片作品《誰站在繩子的那頭》，並邀請導演徐靖倫參與映後座談；詳情與各場次的資訊，請洽府中15的官方網及臉書粉絲專頁。