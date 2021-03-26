裕隆甩虧損包袱　去年每股賺2.8元15年新高

（中央社記者韓婷婷台北26日電）裕隆在甩開自主品牌事業沈重包袱後，2020年轉虧為盈，配合減資效益，每股盈餘攀升至2.8元，創下2005年來15年新高，董事會擬配發現金股利1元。

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裕隆2019年大舉認列發展自主品牌事業損失新台幣244億元，每股大虧16.24元；同時將股本瘦身至100億元，啟動品牌策略轉型，將汽車研發價值鏈中的車型平台和研發能量對外全面開放，與鴻海集團結盟合作，力拚旗下品牌納智捷以輕資產的營運模式迎接全新的電動車世代。

裕隆公布2020年合併營收新台幣825.98億元，年減3.73%，營業毛利186.18億元，年增216.78%，毛利率22.54%，年增15.69個百分點，營業虧損12.18億元，營益率-1.48%，年增34.35個百分點，稅後純益27.39億元，創2014年以來新高，每股純益2.8元為15年來新高。

其中，裕隆去年第4季合併營收240.44億元，年增3.46%，毛利率16.73%，年增46.89百分點，營業虧損21.19億元，稅後純益12.31億元，每股盈餘1.26元，是2005年第4季以來高點。

裕隆表示，去年因認列子公司華創車電及納智捷汽車等相關損失，以致本業出現虧損，但在包括裕日車、裕融、中華車等轉投資事業獲利貢獻下，稅後表現創多年來最佳表現，其中裕日車貢獻近30億元業外收益是最大金雞母。

法人看好裕隆在減輕營運包袱後，營運轉為獲利可期，且新店裕隆城二期無論採取直接賣地或興建住宅出售，均存在可觀獲利。（編輯：張均懋）1100326