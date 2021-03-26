台積電勁揚逾2.2%　台股漲180點衝上16200點

（中央社記者吳家豪台北26日電）美國股市4大指數反彈，權值電子股台積電今天盤中漲幅超過2.2%，帶動台股站回萬六關卡，指數一度大漲超過180點，最高來到16241.79點，盤面主流族群以面板股表現較強勢。

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至9時57分左右，台股加權指數來到16210.96點，上漲150.82點，漲幅0.94%，成交值新台幣1139.43億元。電子股漲1.23%，金融股漲0.22%。

晶圓代工廠台積電除息後股價震盪疲弱，昨天外資站在賣方；今天台積電股價開高，早盤高點來到588元、漲幅超過2.2%，站上5日線，貢獻大盤漲點約100多點。

電子製造服務廠鴻海先前股價創高後回檔，外資已連賣兩個交易日，投信買超積極；今天鴻海股價開高1元，隨即拉回平盤126.5元狹幅震盪。

股王大立光開高走低，早盤最低來到3255元、跌幅逾1%，在5日線約3285元附近拉鋸。昨天外資積極加碼的聯電ADR收漲超過4%，今天早盤股價跳空開高，一度衝上50元，漲幅約2.8%。

面板雙虎獲買盤青睞，友達昨天盤中創下波段新高20.8元，今天早盤開高上漲超過1.5%，來到19.8元；群創來到20元，漲幅逾2%，彩晶漲逾1%來到13.7元。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，台股櫃買指數仍強勢，今天加權指數收盤若能超過昨天高點16146點，就代表多方力道回穩；現階段無論美股怎麼跌，只要台股沒跌破前波低點15947點，仍可偏多操作。（編輯：張均懋）1100326