柯營網軍頭子接悠遊卡董座 柯文哲稱讚邱昱凱工作很認真
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-26 11:38:51｜2021-03-26 11:42:32
悠遊卡公司昨召開董事會，決議由曾幫台北市長柯文哲整頓網軍而有「網軍頭子」的管理群副群長邱昱凱升任總經理一職，卻遭藍綠市議員批評酬庸。柯文哲今（26）日受訪表示，邱昱凱在悠遊卡公司已經蹲點2年，期間很認真在做事，他覺得升遷也蠻正常。
媒體詢問水價變成政治攻防？柯文哲說，其實缺水救面對問題解決問題，不需要再轉移焦點扯到台北市的水價，「我昨天就講了，不然你有本事，台水公司跟台北市自來水公司大家統一價格，他一定不敢！」因為台北市水價比較貴，那現在面臨旱災，前瞻計畫花了多少錢？在這項目不是花了1100多億嗎？錢花下去結果勒？所以回去好好工作，他呼籲不要老是要扯台北市，轉移焦點沒有用針對32歲的邱昱凱接悠遊卡董座？柯文哲表示，邱也是去那裡蹲點蹲了2年，人家說他什麼薪水，他早就有做處置，台北市六大公司，農漁畜還有花、悠遊卡、北捷，那些薪水都有統一規定，所以那個薪水就照台北市規定。至於公司治理、人才調動，那尊重每個公司的董事，柯文哲強調，邱昱凱已經很久沒有搞政治，2018以後就很認真在做悠遊卡，「我倒是覺得這升遷也滿正常，沒有什麼特別。」媒體追問邱昱凱曾退休後當網軍頭？柯文哲再度強調，邱昱凱現在很認真在做事，今年過年還想出不發發財金，用QR Code，也是個創舉。