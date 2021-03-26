華春瑩批五眼聯盟有如八國聯軍 黃捷：習近平是慈禧？
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-26 11:24:37
新疆血棉花風暴吹向世界品牌，引發中國人不滿，經營中國市場的中港台藝人紛紛和代言的品牌切割，並轉貼人民日報「我支持新疆棉花」貼文表態，高雄市議員黃捷說，中國外交部發言人華春瑩痛批五眼聯盟有如「八國聯軍」，照她的比喻，那習近平豈不是慈禧太后？
黃捷指出，這幾天，包括H&M、Nike、UNIQLO、adidas、Burberry、New Balance、PUMA、Calvin Klein等國際品牌，紛紛因為抵制這種維吾爾集中營「受迫勞工」從事生產的棉花「新疆棉」，受到中國共青團的出征與小粉紅的抵制，其實這種抵制，台灣人最了解，過去中共就說「不能一手賺人民幣，一手支持台獨」，到現在變成「不准外企吃飯砸碗」，其實都是同樣的論述。黃捷表示，中共的獵巫行動，從台灣嘗到了甜頭後，就開始蔓延到全世界，就連向來友中的德國也開始受其害；同時，中國外交部發言人華春瑩更說，美國與五眼聯盟針對東突議題對中國進行關切與制裁，是「八國聯軍」。華發言人這席話，其實正代表了中共政權，正在步上晚清之路，照她的比喻，那習近平豈不是慈禧太后？共青團小粉紅與戰狼外交官就是自認刀槍不入、到處引戰的義和團？黃捷認為，出征國際企業、對關心人權的歐美各國點燃烽火，也是中共「大內宣」的一部分，目的就是要用不對等的資訊，激起人民的「愛國心」，就像紀錄片《少年小趙》中的主角一樣，愛國愛了好久，甚至「喊愛國主義時，不能帶著可樂，因為可樂是美國的。」結果家被拆了、親人遭迫離異，終究是黨不給你的你不能要，就連基本的生存黨都不會給你。黃捷強調，「今日新疆，明日深圳、上海」，中共極權政權的領導就是「覆巢之下無完卵」，連香港這麼高水準高所得、國際地位優越的城市都能說割就割，東突與圖博的慘況，更是代表中共政權已經毫無人性，對於馬上做出切割的藝人，黃捷也呼籲大家不要出征謾罵，台灣是民主的社會，本來就能容納不同的意見，也能「用腳投票」來做出選擇，做出一個「你想要的世界」的選擇。