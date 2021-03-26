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華春瑩批五眼聯盟有如八國聯軍　黃捷：習近平是慈禧？

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-26 11:24:37

中國外交部發言人華春瑩稱美國與五眼聯盟針對東突議題對中國進行關切與制裁，是「八國聯軍」，高雄市議員黃捷認為，照她的比喻，那習近平豈不是慈禧太后？（圖／翻攝自黃捷臉書）
▲中國外交部發言人華春瑩稱美國與五眼聯盟針對東突議題對中國進行關切與制裁，是「八國聯軍」，高雄市議員黃捷認為，照她的比喻，那習近平豈不是慈禧太后？（圖／翻攝自黃捷臉書）
新疆血棉花風暴吹向世界品牌，引發中國人不滿，經營中國市場的中港台藝人紛紛和代言的品牌切割，並轉貼人民日報「我支持新疆棉花」貼文表態，高雄市議員黃捷說，中國外交部發言人華春瑩痛批五眼聯盟有如「八國聯軍」，照她的比喻，那習近平豈不是慈禧太后？
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黃捷指出，這幾天，包括H&M、Nike、UNIQLO、adidas、Burberry、New Balance、PUMA、Calvin Klein等國際品牌，紛紛因為抵制這種維吾爾集中營「受迫勞工」從事生產的棉花「新疆棉」，受到中國共青團的出征與小粉紅的抵制，其實這種抵制，台灣人最了解，過去中共就說「不能一手賺人民幣，一手支持台獨」，到現在變成「不准外企吃飯砸碗」，其實都是同樣的論述。
黃捷表示，中共的獵巫行動，從台灣嘗到了甜頭後，就開始蔓延到全世界，就連向來友中的德國也開始受其害；同時，中國外交部發言人華春瑩更說，美國與五眼聯盟針對東突議題對中國進行關切與制裁，是「八國聯軍」。華發言人這席話，其實正代表了中共政權，正在步上晚清之路，照她的比喻，那習近平豈不是慈禧太后？共青團小粉紅與戰狼外交官就是自認刀槍不入、到處引戰的義和團？
▲高雄市議員黃捷希望鳳山的鄉親可以投下罷免不同意票。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市議員黃捷認為，中共的獵巫行動，從台灣嘗到了甜頭後，現在開始蔓延到全世界。（圖／記者鄭婷襄攝，資料照片）
黃捷認為，出征國際企業、對關心人權的歐美各國點燃烽火，也是中共「大內宣」的一部分，目的就是要用不對等的資訊，激起人民的「愛國心」，就像紀錄片《少年小趙》中的主角一樣，愛國愛了好久，甚至「喊愛國主義時，不能帶著可樂，因為可樂是美國的。」結果家被拆了、親人遭迫離異，終究是黨不給你的你不能要，就連基本的生存黨都不會給你。
黃捷強調，「今日新疆，明日深圳、上海」，中共極權政權的領導就是「覆巢之下無完卵」，連香港這麼高水準高所得、國際地位優越的城市都能說割就割，東突與圖博的慘況，更是代表中共政權已經毫無人性，對於馬上做出切割的藝人，黃捷也呼籲大家不要出征謾罵，台灣是民主的社會，本來就能容納不同的意見，也能「用腳投票」來做出選擇，做出一個「你想要的世界」的選擇。
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