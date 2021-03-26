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鐵道局施工石塊突起未放警告標示　鐵路警未注意自摔受傷

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-26 11:36:38

▲今天零時10分左右一名鐵路警察局高雄分局警備隊員騎車經過高路車站工區內因撞上突出的石塊意外摔車受傷。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲今天零時10分左右一名鐵路警察局高雄分局警備隊員騎車經過高路車站工區內因撞上突出的石塊意外摔車受傷。（圖／記者郭凱杰翻攝）
針對高雄市火車站周邊道路拓寬工地，今(26)日凌晨發生一起車禍意外，高市府工務局今天上午澄清表示，經與鐵道局聯繫後，該工區係由鐵道局施工，且施工前已通知鐵路警察辦公室要改道行駛，但事發當時該警員仍堅持從工地進出導致受傷，南工處今天會拜訪分局長，提醒鐵警勿從工地進出，並加強工地安全管理。
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▲鐵路警察因台鐵高雄車站工區內撞到路中石塊，翻車受傷。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲鐵路警察因台鐵高雄車站工區內撞到路中石塊，翻車受傷。（圖／記者郭凱杰翻攝）
26日00時14分一名鐵路警察局高雄分局警備隊員(男性、27歲)，值勤後準備騎車返回宿舍，不料卻在高雄市三民區南華路和建國二路的交叉路口台鐵高雄車站工區內撞到路中石塊，翻車受傷，警消獲報後出動新興分隊救護車前往救援，經查該員警左手封閉性骨折，酒測值為0。
經查這起意外發生地點為高雄火車站外環道路拓寬工程的管制工地，承包商在昨日施行計程車招呼站體拆除作業，結果只先拔掉整排易拆的防撞桿與告示牌，卻留下一顆固定在地上長寬高約30公分的方形水泥塊體在現場，未放任何警告標誌與圍籬，結果造成鐵路警察自摔受傷。
警察局高雄分局高雄所長鄭吉役表示，發生意外的許姓員警係為25日20時至24時警備隊勤務執勤結束後返回高雄分局備勤室休息，高雄車站因施工周邊封閉，許員循平時進出動線進入，於今天零時10分左右因未注意道路石塊突起，自摔造成左手骨折、韌帶受傷，救護車送醫治療中，詳細肇事原因目前正在調查中。
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