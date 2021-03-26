中捷運試營運首日運量5.5萬人次　

台中捷運綠線（25）日起恢復試營運，首日總運量達5萬5205人次，前3大熱門車站依序是高鐵臺中站、市政府站、北屯總站。台中捷運公司表示，首日民眾試乘情況良好，運量符合預期，接下來將備戰試營運期間首個週末及清明連假的乘車人潮，中捷公司將做好疏導措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀

捷運綠線試營運期間至4月23日，比照正常營運班表在每日6時至24時發車，試營運首日全線總運量達5萬5205人次。以各車站運量來看，高鐵臺中站以9320人次居冠，2、3名分別為市政府站5840人次、北屯總站5040人次。

中捷公司表示，去年底試營運6天創下48.5萬人次，許多民眾上次已經搭乘捷運嘗鮮，這次試營運首日在月台、車廂拍照的民眾比較少，顯示搭車嘗鮮的旅客減少；另外，這次營運時間從6時開始，較上次提早1小時，通學、通勤的旅客明顯增加，趨近正式營運的樣態，中捷公司估算正式通車第一年日平均運量為5萬1500人次，試營運平均運量會高於此數字，因此首日運量符合預期。

中捷公司指出，明後天是試營運期間第1個週末，運量將再提升，下週則是長達4天的清明連假，返鄉及觀光的人潮將大增，預計會創下運量高峰，中捷公司已擬定疏導措施，若月台及大廳層人潮過於擁擠，將啟動人潮管制計畫，進一步管制進站人數及將下車旅客引導出站，以維持車站人潮動線順暢。