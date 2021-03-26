新疆棉風暴燒！惹怒北京、中國人 品牌遭抵制案例多
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-26 11:53:31｜2021-03-26 11:56:34
因為人權疑慮而停止使用新疆棉花，瑞典服飾品牌H&M慘遭大批中國網友抵制，連帶耐吉(Nike)、愛迪達(Adidas)等多個國際服飾或運動品牌，也遭中國網友群起圍剿，撻伐聲不斷，要外企休想一邊賺中國錢、一邊還辱華。事實上，北京政府或中國網民因不滿外企而發起抵制的案例不勝枚舉，特別在涉及中國尊嚴、中國主權、民族統一等議題上更甚，以下就簡單整理過去幾年，幾個類似的知名案例。
一、NBA前年10月，香港的反送中風波正值高峰，國際社會討論度相當高，但對北京而言，香港問題跟新疆一樣，純屬中國內政，任何批評或建議都是在插手香港事務，傷害中國14億人民的感情，讓港獨份子、外部勢力有機可乘，當時只要曾在社群媒體或公開場合說到任何有關香港的字眼，就有可能被抵制，飽受大批網軍騷擾，美國職籃NBA休士頓火箭隊經理莫雷(Daryl Morey)即是一例。當時莫雷因為在推特發文，透露支持香港反送中抗爭，遭中國網友挖出，導致火箭隊相關商品、賽事轉播在中國被封殺，連 NBA 也受到波及，一度暫停轉播。雖然莫雷後來有再發文澄清，他的個人言論與火箭或NBA無關，但仍遭到大批中國網軍圍剿，推特因此被灌爆，北京當局也頻頻對 NBA 施壓，要求處分莫雷。雖然承受巨大壓力，但NBA總裁席佛(Adam Silver )在事件爆發後不久就表示，不會就此事向中國道歉，也不會解雇莫雷；美國亦有多位政要發文聲援莫雷，包含共和黨參議員盧比歐(Marco Rubio)、參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲(Bob Menendez )、參議員華倫(Elizabeth Warren )等。二、ZARA一樣是在前年，知名西班牙品牌服飾「ZARA」也曾因捲入香港反送中風暴而中槍。事發經過是，2019年9月香港示威者曾發起「三罷」行動，多達21個產業別聯合聲明罷工，碰巧ZARA有多家香港分店，也在敏感時機暫停營業，被微博網友批「疑似聲援亂港分子」，質疑ZARA選在敏感時機暫停營業，又沒有在第一時間說明原因，展現「與香港社會止暴制亂的集體努力，是一種非合作的態度」。不少中國網友當時就像此次對H&M一樣，留言痛批ZARA：「掙著中國人的錢還想分裂中國？不如讓這些商家滾出中國好了」、「咱就讓它在大陸永久閉門謝客唄」、「槍打出頭鳥，香港和內地應該立即行動起來，對這種充當西方反華勢力的企業進行毫不留情的封殺」。在被中國官媒《環球時報》點名，相關貼文及標籤也登上微博熱搜並瘋傳後，ZARA趕緊於當天深夜，在官方微博澄清，強調「ZARA公司擁護中華人民共和國領土主權的完整，一貫支持一國兩制，從未支持罷工，也從未發表與此相關的任何言論，或進行與此相關的任何行為。」三、Tiffany & Co2019年，該品牌曾請中國名模孫菲菲，拍攝一系列廣告代言，但由於孫菲菲在照片中曾擺出「遮右眼」的姿勢，也被中國網友質疑是支持反送中運動，揚言抵制。在引起爭議的照片中，孫菲菲右手戴著Tiffany戒指，遮住右眼拍照，原是想凸顯所代言的珠寶美感，卻被認為是刻意支持反送中的象徵；這個姿勢之所以敏感，主因是同年8月香港曾有1名女急救員在示威現場疑遭港警射出的布袋彈打中右眼，9月底又有 1 名印尼女記者在示威現場進行轉播時遭射中右眼，兩者都有失明之虞，也進一步引爆示威民眾的怒火，紛紛在網路上貼出遮住右眼的圖片或照片，譴責港警濫暴。照片遭起底後，Tiffany趕緊將相關照片刪掉，同時澄清絕無任何政治表態，也強調該廣告早在5月就先拍攝好，與反送中抗爭無關。除了前述曾捲入香港問題的品牌外，像義大利名牌凡賽斯(Versace)、美國名牌蔻馳(Coach)、法國品牌紀梵希(Givenchy)等，也都曾因為在商品或網站上，把台灣和香港都被列為國家，或是沒有劃歸為中國的一部分，而慘遭中國網友「獵巫」。四、花木蘭真人版，中國網友曾揚言抵制迪士尼2020年9月，由女星劉亦菲主演的《花木蘭》真人版改編電影，因劉曾在香港反送中運動時，主動表態支持港警，引發許多西方及香港網友不滿，痛批她支持北京和港警的暴行；此外，《花木蘭》有部分鏡頭在新疆拍攝，西方國家聲稱北京在那裡將維吾爾族穆斯林集體關押在集中營裡，迪士尼卻還在片尾向新疆地方政府致謝，也成了《花木蘭》被詬病的原因之一。當時許多中國民眾都跳出來力挺劉亦菲，連中國官媒《環球時報》也威脅若敢把劉亦菲換角，迪士尼也將失去潛在的14億中國觀眾。綜合上述，因為踩到地雷，或在新疆、西藏、香港、台灣議題上，「政治不正確」而遭抵制的國際品牌，其實多不勝數，這次的新疆棉花事件，只是碰及中國敏感民族主義神經的又一事例，這還沒算入北京近日一連串「回敬」西方抵制的反制行動，接下來到底還會有哪些品牌倒楣，恐怕誰也說不準。