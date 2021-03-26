著眼疫苗完整配送 嘉里大榮物流進駐汐止產業園區
記者陳志仁／新北報導
2021-03-26 12:02:59
新北市汐止區位居交通樞紐，串聯內湖、南港科技園區，形成生技、ICT產業鏈，嘉里大榮物流預計投入10億元進駐汐止產業園區，帶動生技物流產業發展；新北市長侯友宜今（26）日在啟動記者會，感謝嘉里大榮物流大力投資新北，推動「智慧汐止．產業鏈結」。
侯友宜說，汐止區製造業占新北市生產總額近11%，運輸、倉儲業占新北市生產總額13%，其智慧物流產業在新北市具重要地位；新北市在推動科技智慧城市、優化傳統產業及發展新文化的創新三大目標下，汐止產業園區是智慧科技城市的一種，是目前從傳統產業轉型最快速的產業園區，期望與世界並駕齊驅。嘉里大榮物流董事長沈宗桂指出，物流產業最需要土地，感謝新北市政府積極打造友善產業投資環境，透過招商媒合，由財政部國有財產署釋出約1.5公頃土地，將投入10億元資金，興建地上四層綠建築物流廠房，設置智慧倉儲、無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等智慧物流設備，提供北北基地區電商，以及新冠肺炎疫苗完整配送、倉儲等物流服務。經發局長何怡明表示，零接觸經濟對於疫苗研發等生技產業所需的快遞、冷鏈等物流產業極有助益，感謝嘉里大榮物流投資；嘉里大榮投資的物流園區是一座地上四層綠建築物流廠房，一、二樓是常溫物流中心，可支應電商等零接觸經濟所需運送服務；三、四樓是醫藥冷鏈物流中心，可提供新冠肺炎等疫苗的倉儲與完整配送一條龍物流服務。