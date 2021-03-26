名家論壇》鬼才阿水／從新疆棉看代言人選擇與消費者抵制

【本文由《鬼才阿水Awater》授權刊登】

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與歐美等西方國家，對於人權議題特別關注，其中世界棉花組織名為BCI (Better Cotton Initiative)，除了關心棉花的品質外，對於合理的價格與勞動條件也同樣成為關注重點，這也讓許多國際知名品牌樂於與其配合。

而該組織在察覺中國對新疆地區的管理與勞動條件，不符合其組織的標準，認為其生產過程有危害人權的可能性，便立即排除新疆棉花成為採購選擇，這也連帶影響其會員採用其原料，許多國際品牌也一同呼應此行為。

其中H&M可說是開了第一槍。

品牌在官網發布的聲明公開指出，對於來自公民社會組織的報導與媒體深表關注，特別對於新疆維吾爾自治區少數民族受到強迫勞動與宗教歧視的指控，因此H&M將不與新疆地區的服裝製造工廠合作，也不會從該地區採購任何原料與產品。

此聲明一出，立即引起上萬中國網友灌爆揚言抵制。

不只該品牌受到激烈的言語抨擊，更在中國相關電商全面下架，對於在中國擁有數十間分店的品牌情況可說是極為嚴峻，不只如此，許多出面表示也一同不會使用新疆棉的品牌也開始不斷受到攻擊，各家大廠紛紛開始表明立場。

在人權議題與經濟收入中做出抉擇。

許多中國藝人開始出面發聲支援新疆棉，其中甚至包含許多來自港台地區的演藝人員，包括彭于晏、張鈞甯、Angelababy、歐陽娜娜、許光漢等，其中2011年就開始與知名品牌Adidas合作的代言人 - 陳奕迅，更是第一時間跳出來力挺新疆棉，並極力切割與該品牌的關係。

之前談到陳奕迅與蔡依林共同演唱大外宣歌曲時，那些告訴我音樂歸音樂政治歸政治，還是陳奕迅是在不知情的情況下接下歌曲的那些人，不知道這次會如何看待？

這次的事件很單純。

就是國際品牌並不希望自己生產商品的來源染上鮮血，如同過去電影血鑽石一般，那是用著各種高壓統治與人權欺壓所換來的一切，這並不是擁有國際社會責任的品牌所樂見的。

消極的不採用該地區的原物料，已經是它們所能做到的最低限度了。

但此選擇卻又在一次擊碎中國網民的玻璃心，認為這又是一次辱華事件，除了不斷的破壞與抵制該品牌外，演藝人員更是在這樣的政治環境下為了人民幣低頭，紛紛跳出來宣布與這些大廠牌切割，畢竟品牌影響力再大，也沒有人民幣來的親近。

我們購買的每一項商品，支持的每一位藝人，背後都有其挾帶的價值觀選擇，那些告訴你音樂歸音樂政治歸政治的人，都只是一再的洗腦你，既要賺取你支持他們的利益，又不想要拋棄他們既得利益，只好用這樣的方式來說服社會大眾。

當舞照跳馬照跑，誰還關心人權的問題。

更可悲的是，當臉書已經全面宣布將降低平台談論政治議題，特別是這樣的議題已經在全世界延燒時，我都可以想見，當我繼續評論這樣的主題時，不只我會受到攻擊甚至接下來文章的演算法會讓我的觸擊率大幅度的下降與衰退。

但我還是得做，在生死面前一切都只是小事。

我能做的就是盡我的一切去將事實傳遞出去，並且透過每一位朋友將其內容轉發出去，讓更多的朋友明白，這世界上正在發生，而有人刻意不希望你知道的事情為何。

拜託大家了。

●鬼才阿水／網紅作家

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com