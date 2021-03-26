歡慶六堆300年 高雄輕軌彩繪車廂好「客庄」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-26 12:32:12
2021年適逢六堆300年，客家委員會、高雄市政府與屏東縣政府共同合作，啟動六堆300年國家級慶典活動，今（26）日在高雄輕軌凱旋公園站舉辦記者會，宣示六堆300高雄啟程—第56屆六堆運動會正式展開，首度曝光的六堆300輕軌彩繪車廂自即日起持續行駛至6月，民眾可隨時捕捉到彩繪列車的身影。
客家委員會副主任委員鍾孔炤表示，六堆地區橫跨高屏兩縣市，三百年來傳承客家傳統文化與族群精神，為凝聚六堆客家認同，特別結合六堆12鄉區客庄的人文特色，規劃一系列六堆300年慶典系列活動，期待運動選手及民眾一起來到六堆，感受南部客庄的熱情。六堆運動會素有「大武山下的小奧運」之稱，自1949年起由六堆12鄉區輪流辦理，是全臺唯一跨區域固定舉辦的客家族群體育競賽活動，2021年第56屆六堆運動會由美濃區公所再次承辦。高雄市政府今年還規劃一連串的六堆300年慶祝活動，希望藉此讓客家文化為更多人認識，而六堆運動會聖火傳遞4月7日從屏東竹田鄉六堆忠義祠出發傳遞至六堆各鄉區，運動會則將在4月10、11日在美濃國中正式登場。高雄市客家委員會指出，六堆300輕軌彩繪車廂外觀可見客家剪紙、紙傘、新丁燈、六堆運動會、石獅公、步月樓、尖炮城與敬字亭等六堆文化特色地景與客家元素，搭配色彩豐富的彩繪圖案，十分吸睛；彩繪車廂自即日起至6月行駛高雄市區，行經港灣、河岸和草地公園，相信將成為高雄輕軌最美的客庄風景線。