台藝人挺新疆棉！溫朗東：血腥幫兇、沒資格領文化部補助

中國日前被各國指控迫害新疆維吾爾族、強迫勞動、甚至種族滅絕。瑞典時尚品牌H&M聲明拒絕使用新疆棉，然而戰場持續擴大，許多品牌都被起底曾發表類似聲明，多名中國及台灣藝人也紛紛表態展現「愛中國心」，宣布終止品牌合作。對此，政治評論家、名嘴溫朗東表示：「不管這些藝人曾經讓你多麼感動，他們現在都是血腥新疆棉的幫兇」。

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溫朗東認為，中國從共青團中央到官媒，對H&M、Nike、adidas、Zara、Converse、Calvin Klein、Puma發動的抵制行動，表面上要幫新疆集中營洗白，實際上是為了掩飾中國戰狼外交遇到美國、加拿大、英國、澳洲、歐盟等國的聯合抵制，用愛國主義來掩飾外交行動的失能。今天中國為了掩飾新疆暴行所說的謊，未來中國都可以用在台灣身上。

溫朗東說：「殘暴的中國政府如果沒踢到國際社會的鐵板，殘暴就會更殘暴，謊言就會變成真理。現在你不對抗它，明天它就來侵害你。」他指出，民主國家們可以對中國的殘酷暴行視若無睹，但是他們選擇了制裁，選擇了禁用新疆棉。這些國家及國際品牌，為了人權價值，犧牲商業利益。今天他們可以挺新疆，明天他們可以挺台灣。

溫朗東呼籲：「跟極權國家站在一邊的台灣藝人：歐陽娜娜、彭于晏、張鈞甯、許光漢……等人，從今開始，沒資格領取任何文化部的影視補助。他們所代言的所有產品，也應該受到台灣社會的抵制。」他直言：「你們可以繼續看戲，可以說這些藝人好可憐，賺人民幣情非得已；當台灣繼續遭遇中國壓迫的時候，民主國家也可以看我們的戲」。

溫朗東續指，幫中國抵制聲援新疆的時裝品牌，就是在鼓勵中國繼續說謊，繼續迫害。而這些藝人，要去賺人民幣，是他們的自由，但台灣人也有不挺他們的自由，有拒絕他們代言產品的自由，有拒絕自己繳的稅補助他們的自由。台灣人的情感、支持、稅金不應該投注在這些「幫敵國做輿論戰」的演藝人員身上。