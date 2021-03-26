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羅志祥表態支持新疆棉　陸網酸爆「之前還在買台灣鳳梨」

娛樂中心／綜合報導

2021-03-26 12:40:18｜2021-03-26 13:28:22

▲羅志祥表態力挺新疆棉花，大陸網友有罵聲也有讚聲。（圖／羅志祥微博）
▲羅志祥表態力挺新疆棉花，大陸網友有罵聲也有讚聲。（圖／羅志祥微博）
瑞典服飾品牌H&M拒用新疆棉的舊聲明被翻出，大陸從官方到民間發起抵制運動，連其他國際大牌也被波及，演藝圈明星除了火速切割，也紛紛轉發「我支持新疆棉花」貼文，以表愛國之心。「亞洲天王」羅志祥昨（25日）發文力挺新疆棉，不料，引來大陸網友兩極看法。
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▲羅志祥近來復出當網紅。（圖／資料照、孫德榮提供、羅志祥IG）
▲羅志祥近來復出當網紅。（圖／資料照、孫德榮提供、羅志祥IG）
▲小豬宣布新計畫。（圖／孫德榮提供、羅志祥IG）
除了大陸、香港藝人第一時間表態支持新疆棉花，台灣藝人彭于晏、張鈞甯、許光漢也陸續跟進、發聲明中止和各大品牌合作，間接力挺新疆棉，而去年因性醜聞回台灣發展的羅志祥，昨晚亦於微博轉PO大陸官媒《人民日報》貼文，寫下「#我支持新疆棉花#」，明確表明立場。
▲羅志祥發聲支持新疆棉。（圖／羅志祥微博）
▲羅志祥發聲支持新疆棉。（圖／羅志祥微博）
羅志祥的PO文一出，留言區吵成一團，有網友大酸：「你拉倒吧！行不？」「抵制劣跡藝人，是任何一個正常人都會做的」、「嘖，在台灣YouTube搞不起來又來這洗洗版見風轉舵的人」、「一個人品敗壞的藝人，影響多惡劣」、「無論哪裡也不歡迎劣跡藝人」、「前段時間還再買台灣菠蘿（鳳梨）！」
不過多數大陸網友還是力挺羅志祥，「不管什麼都是一條心，希望這條別噴羅志祥了」、「大是大非前還請謹言慎行，羅志祥發支持新疆棉花沒有錯」、「羅志祥的立場一直很堅定」、「當然支持！哥是中國人」、「別的不說，在涉及國家方面，羅志祥一直很讚」、「支持！羅志祥一直很愛國！」（編輯：楊穎軒）
▲羅志祥（左圖）上月認購200箱鳳梨遭大陸網友嗆，館長當時在直播中力挺。（圖／羅志祥IG、館長成吉思汗YouTube）
▲羅志祥（左圖）上月認購200箱鳳梨遭大陸網友嗆，館長當時在直播中力挺。（圖／羅志祥IG、館長成吉思汗YouTube）
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