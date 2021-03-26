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歐盟與英美間疫苗罵戰　法國支持限制疫苗出口

中央社

2021-03-26 13:46:33

▲歐盟警告，他們會禁止阿斯特捷利康的COVID-19疫苗出貨到英國，直到業者達標該交付給歐盟的疫苗數量。法國總統馬克宏力挺歐盟祭出更嚴的疫苗輸出管制。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟警告，他們會禁止阿斯特捷利康的COVID-19疫苗出貨到英國，直到業者達標該交付給歐盟的疫苗數量。法國總統馬克宏力挺歐盟祭出更嚴的疫苗輸出管制。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社布魯塞爾/巴黎25日綜合外電報導）歐盟今天警告，他們會禁止阿斯特捷利康的COVID-19疫苗出貨到英國，直到業者達標該交付給歐盟的疫苗數量。法國總統馬克宏力挺歐盟祭出更嚴的疫苗輸出管制。
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法新社報導，在歐盟27個成員舉行視訊峰會後，毆盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）發出明白警告，讓外界憂心英歐間的疫苗齟齬恐殃及全球防疫。
儘管部分歐盟國家領袖覺得禁令應當成談判失敗的最後手段，但范德賴恩的談話卻顯示無妥協餘地。她說：「優先要務是業者（阿斯特捷利康AstraZeneca）交貨量要趕上，履行與歐盟達成的合約，之後再談疫苗出口，我想這點很清楚。」
英歐間疫苗齟齬最新發展是阿斯特捷利康設於荷蘭的廠，該廠是由生技大廠Halix經營，是AZ疫苗供應鏈的一部分。
歐盟疫苗生產核心地位的荷蘭與比利時，則不願態度過於強硬，擔心全球供應鏈被打斷會傷及自家業者的產能與利潤。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）告訴媒體，他已提醒英相強生，雖然他希望僵局很快有解，若歐盟一旦決定禁止疫苗出口，Halix藥廠會配合執行。
范德賴恩駁斥英國指控歐盟搞疫苗民族主義，強調歐盟才是全世界輸出疫苗最多的地方，因為從去年12月起，位於歐盟的業者已交付7700萬劑給歐洲以外地區，當中超過1/4的量給了英國。
阿斯特捷利康原本與歐盟的合約是今年第1季要交付1.2億劑疫苗，現在只能繳得出3000萬劑，引發歐盟強烈不滿。
德國總理梅克爾也表示，歐盟不光供應自身，也把疫苗出口到世界，反觀美、英兩國卻沒做到。
路透社報導，法國總統馬克宏今天表示，業者並未履行合約承諾的疫苗數量，他支持歐盟實施更嚴的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗出口管制。
馬克宏在歐盟視訊峰會後告訴媒體：「別再天真下去了。我支持歐盟執委會的出口管控機制，只要業者不遵守與歐盟的合約，我就支持擋下所有出口。」
馬克宏表示，歐盟在擴大疫苗生產與接種計畫上起步稍晚，但正迎頭趕上，預計今年夏天將成為全球最大的疫苗產地。
他並說歐盟和其他國家不一樣，所生產的疫苗有一大部分出口，而不是把持在手，聲稱自私的不是歐洲。
馬克宏說：「我們看到美國保護自家生產的疫苗…英國也沒有出口多少，實際上是完全沒有。所以我們更要設出口管制。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1100326
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