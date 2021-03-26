台灣藝人挺新疆棉 蘇貞昌痛批：為了利益說不知輕重的話
記者吳承翰／台北報導
2021-03-26 13:03:29
新疆人權議題浮上檯面，包含H&M、Addidas、Nike等眾多國際品牌紛紛禁止使用新疆棉，此舉也遭中國抵制，不少代言這些國際品牌的台灣藝人如歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢也向中國市場靠攏，和抵制新疆棉的品牌解約，並發表支持中國的言論。今（26）日民進黨立委吳思瑤質詢時問及此事，行政院長蘇貞昌表示，有些人不知輕重、或為了自己的利益，做出不符合國家利益的言行，若觸犯法律，台灣是個法治國家，自有辦法處理。
新疆棉的風波越演越烈，儼然形成歐美先進國家與中國的人權對抗，抵制新疆棉的國際品牌包括H&M、Nike、Addidas、uniqlo、Puma、New Balance等，不少和這些品牌簽約的中國、台灣的藝人，紛紛解約，撇除和他們的關係，並發表支持中國、相信新疆棉產製的過程不違反人權等。吳思瑤質詢時指出，這些台灣藝人的發言，在國人眼中看來非常刺眼，現在輿論罵成一片，文化部為什麼沒有角色？文化部長李永得表示，人權是普世價值，也是人類文明的展現，中國嚴重侵犯人權，應該全世界一起抵制。吳思瑤追問，文化部能否用政策來抵制挺中藝人？李永得強調，每個藝人發言都有自己的商業考量，以文化部的立場，只能呼籲他們格局放大，要以全人類文明的角度看事情，而非只考慮自己的商業利益，更不該幫侵犯人權的政權背書。吳思瑤指出，經濟部長王美花也譴責新疆棉的製作過程違反人權，那台灣政府是否會跟進，加入抵制新疆棉的行列？蘇貞昌說，任何國家壓迫人權，我國都會予以譴責，也會有很多工具去抵制，現在很多重視人權的國家也祭出手段，台灣將不落人後。蘇貞昌痛批，有些人發言不知輕重，為了自己的利益，做出違背國家利益、反人權的言行，若觸犯法律，台灣也是法治國，有辦法處理。吳思瑤則建議，可以從國家採購帶頭，只要原料有用到新疆棉的廠商，就應該從嚴管制，她指出台灣是紡織大國，當全球抵制新疆棉的同時，也可思考這是台灣紡織品走向國際的機會。