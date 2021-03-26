NBA／面對前東家不手軟！格林8顆三分球送湖人4連敗
記者鍾東穎/綜合報導
2021-03-26 13:13:45
東區榜首76人今(26)日作客挑戰衛冕軍湖人，射手Danny Green(格林)面對前東家飆進關鍵三分球，全場8記三分砲攻下全場最高28分，終場以109:101擊敗湖人，在兩大主力「詹皇」LeBron James和Anthony Davis缺席下，湖人無奈收下4連敗。
昔日球星面對舊主總是話題不斷，首節打完，轉戰76人的「魔獸」Dwight Howard就和前隊友Montrezl Harrell發生衝突，兩人返回板凳時撞在一起，裁判認定是前者主動挑釁，並將他驅逐出場。Howard此役僅替補出賽不到7分鐘，貢獻6分2籃板2阻攻。76人幾乎領先整場比賽，並以18分之差進入第四節，沒想到湖人力挽狂瀾，在最後52秒，Kyle Kuzma兩罰一中追到只差3分，這時Green再度跳出來，飆進關鍵三分球穩住領先，Kuzma回敬不中，Ben Simmons穩穩投進兩罰鎖定勝利。Green今天手感發燙，三分球12投8中，攻下全場最高28分5籃板，有趣地是，單場8顆三分球超越了湖人本季單場三分球新高。此外「柯瑞弟」Seth Curry挹注次高的19分，Joel Embiid因傷缺陣。湖人方面以Kuzma的25分9籃板為最佳，Dennis Schroder和Harrell個貢獻20分，全隊命中率僅43.6%，4人得分上雙。今天最新消息指出，湖人會先迎來Davis歸隊，預計2周左右後復出，而James自上周起算預計4到6周後。