祝釩剛GG！呼麻戒癮期間「尿檢又陽性」 緩起訴遭撤銷
娛樂中心／綜合報導
2021-03-26 13:16:21｜2021-03-26 13:16:52
藝人祝釩剛去年4月遭查獲持有含大麻油的電子菸，被依毒品罪移送地檢署偵辦，後來尿檢確定有大麻反應，檢方以自費戒癮2年為條件，給予他緩起訴處分。豈料，祝釩剛在緩起訴期間被驗出尿液有大麻陽性反應，北檢今（26日）撤銷緩起訴，另案偵辦。
祝釩剛去年4月中在北市酒吧被警方盤查，警方聞到祝釩剛身上有濃濃大麻味，他隨即坦承持有的大麻電子菸是本人所有，三度涉毒令外界震驚。事後祝釩剛的尿檢呈現大麻陽性反應，檢方考量他承認施用大麻，且願意自費接受戒癮治療，去年6月給予緩起訴2年。沒想到，祝釩剛在緩起訴期間，觀護人發現他的尿液送驗後，竟有大麻陽性反應，檢方視為未完成戒癮治療，今撤銷緩起訴處分，並將舊案起訴，至於新案則另分案調查，也將傳喚祝釩剛本人說明。（編輯：楊穎軒）
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