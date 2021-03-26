獨／「密醫施博士」標榜免開刀 卻還是隔著布簾偷開
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-26 13:43:57
自稱「施博士」的施姓男子不具我國醫師資格，竟在台中開設「中英萬喜診所」，於各媒體標榜「免開刀治療小兒麻痺、畸型腳等疾病」，對誤信的患者收取2、3萬元至6、70萬元的費用進行治療。但其實還是以布廉隔開患者下半身不讓患者看見，進行麻醉開刀。許多患者表示無效，甚至傷口惡化潰爛見骨；案經台中市衛生局及第一警分局前往搜索查辦，台中地院將全案審結，依違反醫師法等罪判處施男有期徒刑3年6月。
台中市政府衛生局從平面媒體監視、稽查訪談，及接獲病患反應，108年12月會同第一警分局前往台灣大道「中英萬喜診所」搜索扣得相關証物及員工証詞，查出施姓實際負責人聲稱備有「福建中醫藥大學碩士學位」、「湖南中醫學大學博士生」身份，但該等學歷不獲我國承認。施男先聘請5名合格醫師擔任人頭負責人、支援醫師、麻醉醫師，另由3名子女分別擔任醫療助手及文書行政工作。調查指出，施男於各平面媒體、網路大肆刊登自己身穿白色醫袍之照片，標榜「免開刀治療小兒麻痺、畸型腳等疾病、免侵入性矯正」之廣告，並在診所內讓護理人員喚其為「施院長」、「施醫生」，使就診之病患誤信其為合格之醫師。施男分別向患者收取2、3萬元至6、70萬元之醫療費用。雖然標榜「免開刀」，但卻以「避免專利技術洩漏」為由，以布隔遮患者下半身進行麻醉開刀手術，40多位患者於筆錄中証稱沒什麼效果，另有患者傷口發炎、潰爛惡化見骨，提出損害賠償告訴。嗣經臺中市政府衛生局函請偵辦，由臺中市第一分局警員於108 年12月4 日至中英國際義肢矯具有限公司、中英萬喜診所執行搜索。案經一年多的偵查審理，台中地院本月審結宣判，依違反醫師法等罪判處施男有期徒刑3年6月。