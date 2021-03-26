快訊／增1境外移入 菲國移工同車7人列自主管理
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-26 14:03:48
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1014)，為菲律賓籍30多歲男性移工，今年2月28日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月13日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性。
指揮中心表示，個案檢疫期滿後，由公司安排至其他住所自主健康管理，因工作需要，3月25日搭乘專車至醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值27.5，次日核酸檢測Ct值35，血清抗體IgM及IgG皆為陽性)。個案入境期間並無症狀，已掌握同車接觸者共7人，列自主健康管理。指揮中心統計，截至目前國內累計186,726例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含184,975例排除)，其中1,013例確診，分別為897例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、973人解除隔離、30人住院隔離中。
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