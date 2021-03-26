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珍惜水資源　行政院南服中心舉辦闖關活動呼籲節約用水

記者郭凱杰／高雄報導

2021-03-26 15:43:02

▲推廣愛水惜水的重要性，國立科學工藝博物館、行政院南部聯合服務中心與經濟部水利署今(26)日上午於科工館大廳舉辦「2021愛水愛地球．節水齊抗旱」活動。（圖／行政院南服中心提供）
▲推廣愛水惜水的重要性，國立科學工藝博物館、行政院南部聯合服務中心與經濟部水利署今(26)日上午於科工館大廳舉辦「2021愛水愛地球．節水齊抗旱」活動。（圖／行政院南服中心提供）
台灣現正面臨缺水困境，為了推廣愛水惜水的重要性，國立科學工藝博物館、行政院南部聯合服務中心與經濟部水利署今(26)日上午於科工館大廳舉辦「2021愛水愛地球．節水齊抗旱」活動，由大型節水教具將珍惜水資源觀念轉換成趣味闖關活動，讓民眾對於水資源議題更加重視。南服中心執行長陳政聞也藉由此一活動讓大家了解節約用水重要性。
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2021「愛水愛地球．節水齊抗旱」活動，由行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、經濟部水利署保育事業組組長簡昭群、科工館館長陳訓祥一同進行開幕儀式，此次活動以「水資源」為主軸打造互動性高及生動有趣的DIY闖關遊戲，讓民眾體驗動手實驗、觀察、探索的樂趣，並結合科技生活化的理念，促進民眾在日常生活落實應用。
「愛水愛地球．節水齊抗旱」活動內容包含「水從那裡來」、「節水好投」、「雨滴的形狀」、「節水抓抓樂」、「水龍頭比一比」、「水足跡知多少」、「RO省水一點通」…等，期望藉由寓教於樂的方式讓民眾重視水資源。
陳政聞表示，台灣最近水情吃緊，面對氣候變遷，如何節約用水成了目前最重要課題，今天藉此活動讓大家了解節約用水重要性。
科工館館長陳訓祥說，今年愛水活動除了在台灣本島推動外，更特別利用4月22日至26日五天澎湖花火節參與人潮，擴大活動效益前進澎湖離島辦理，以及5月14日到16日將前進嘉義舉辦，期望藉由大型節水教具結合世界水資源日(3/22)及地球日(4/22)辦理節水教育活動，巡迴高雄、澎湖及嘉義地區，讓民眾了解生活節水科技，進而能落實節水愛地球行動。
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