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名家論壇》吳嘉隆／新疆棉風暴　背後博弈有何玄機？

文/吳嘉隆

2021-03-26 14:25:41

▲H&M等企業表明不使用新疆棉，其實是去年的事，中共當時不做強烈的抵制、而是現在才做？分析認為，中共此舉其實是拿一個老話題來做文章，以應付當前的政治需要罷了。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲H&M等企業表明不使用新疆棉，其實是去年的事，中共為何當時不做強烈的抵制、現在才要做？分析認為，中共此舉其實是拿一個老話題來做文章，以應付當前的政治需要罷了。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
歐洲居然敢刺激中共了嗎？歐盟最近決定與美國配合，對中共採取強硬的立場，制裁中共對新疆人權的侵犯，制裁的動作嚴格說來並不特別大，但是卻刺激了中共的民族主義情緒。
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於是中共就抵制那些不使用新疆棉的企業，例如H&M，Nike，愛迪達這些世界知名的品牌，把他們的東西從賣場下架，不買了。
有趣的地方在於，這些企業表明不使用新疆棉，根本是去年的事，怎麼那時候中共不做強烈的抵制呢？所以看得出來，中共是拿一個老話題來做文章，以應付當前的政治需要。
其實，背後有一個可能的原因，與前一陣子中共不買台灣的鳳梨，不買澳洲的牛肉與紅酒，也切掉了大陸民眾出國旅遊，不去台灣，不去澳洲，其實日本、英國、法國的百貨公司現在也看不到原本有的大量中國遊客。
我猜想這個原因就是中共的外匯儲備吃緊，不夠用了，所以要削減觀光外匯支出，要削減一些非必需產品的進口。
表面上都有政治上個別的理由，例如對付澳洲是因為澳洲提出要獨立調查武漢病毒的來源，對付台灣是說要給蔡英文政府的台獨傾向一個警告，對付歐洲則是要宣稱新疆是主權國家的內政，不容他國干涉，等等，但是背後卻指向一個共同的經濟結果，就是要控制外匯支出。
中共去年的貿易順差，外國資本流入，以及在海外發行的美元債務加起來，大約有5000億美元的進帳，但是中國人民銀行的外匯儲備卻只增加大約1000億美元，顯然這當中有大量的資本外流。
同時，中國人民銀行的外匯儲備大約3.2兆美元，可是借來的美元債務大約2.1兆美元，是要還的，剩下來的大約1.1兆美元當中有外來直接投資帶進來的錢，在他們撤離的時候會帶走，估計有5000億美元會撤離，於是中共手上還會留6000億美元可運用。問題是，中共光是進口能源與農產品每年大概就要用掉超過4000億美元，然後還要進口晶片、原材料與工業設備，這部分會超過2000億美元。所以，這樣初步算下來，中共的外匯其實是非常緊的，要開始進入省吃儉用的時代，能向外國少買的話就盡量省起來。
表面上，中共對外採取的收縮行動，都會有政治上的合理性，但是背後卻指向一個共同的經濟結果，就是開始保外匯儲備。從亞洲到歐洲，我估計中共這樣的收縮行動還會一再發生，儘管理由各有不同。
何況，中國內部的債務危機，從國營企業到地方政府的債務，都有爆雷的風險，中共中央採取各式各樣的緊縮，應該是合理而必要的。
最後補充一下，大家都知道，採取金軍事行動需要燒錢，如果現在中共沒錢可燒的話，那要進行大規模的軍事行動恐怕會給財政帶來重大的壓力，甚至於提早引爆金融危機，是不合算的。
●作者：吳嘉隆／總體經濟學家、美國哥倫比亞大學經濟學博士候選人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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