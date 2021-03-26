護理師打AZ疫苗送加護病房 亞東醫院還原事發經過
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-26 14:59:11｜2021-03-26 15:07:46
我國於22日開打AZ疫苗，不過日前出現1起嚴重不良反應事件引發各界關注，而這名接種者為亞東醫院40多位的護理師，今（26）日在指揮中心記者會上，亞東醫院感染管制中心主任廖俊星也親自到場，還原整起施打疫苗與給藥措施的經過。
廖俊星說，該名護理師在打針後有熱和喘的感覺，身體也起了疹子，給現場醫師評估後發現是屬於過敏反應，而當初在規劃注射點時就有規劃要在加護病房旁邊，以因應特殊的狀況能夠即時轉送到加護病房做觀察，所以當就把她送進加護病房打類固醇以及抗組織胺的過敏反應處理，並沒有打強心針，同時為小心起見，也在加護病房觀察一個晚上，直到隔天她認為不用在留院一天，也感覺沒問題後就回家休息，目前狀況都很好。廖俊星指出，該名護理師觀察期間，整個過程人都很清醒，只是心跳偏快，大概在120到130，血壓在150、160左右，沒有低血壓，而會喘會熱看起來就是急性過敏反應。廖俊星說明，醫院在事後有討論，他的狀況其實可以到急診就好，像是到加護病房觀察的話就比較屬於過敏性休克才需要，但因為當時才施打第三天，這又是第一個個案，所以大家都比較高標準處理。針對是否會因為該院出現嚴重不良事件影響同院醫護施打意願？廖俊星則稱，這兩天的施打沒有受到影響，第一天開打大約打了70人，而這幾天也差不多每天都是60至70名同仁在施打。同樣也有施打AZ疫苗的廖俊星，也在現場分享自己打完疫苗後的狀況，他表示，他打完當下沒有什麼太特別的狀況，不過到了晚上，也就是施打完後6至8小時出現一些畏寒的狀況以及接種部位疼痛，但到了隔天早上就好了，那同一批施打的同仁則約20%左右有發燒的狀況，甚至有的會到38度以上，但都是一天狀況就改善，而原先以為施打率會上不了，但目前每天都很穩定的在打。陳俊星進一步表示，不會讓這名過敏同仁在施打AZ疫苗，至於其他像是國產疫苗或其他的疫苗可能還是要看他本人的意願，一切都必須要以最高標準來對待，他也坦承，其實醫護都知道也有心理準備疫苗早晚都得打，畢竟有工作風險還有未來會要出國，所以她也都很樂意接受抽血或是之後接受相關抗體檢驗。