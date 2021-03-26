抵制新疆棉！王婉諭：每次消費都是為想要的世界投票

新疆棉風波延燒，歐美國際品牌抵制使用新疆棉，但是許多中港台藝人卻紛紛解約，撇除和代言廠牌的關係，並發表支持中國、相信新疆棉產製的過程不違反人權等。對此，時代力量立委王婉諭呼籲謹慎消費，每次消費都是在為你想要的世界投票。

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王婉諭在臉書發文指出，2019年報導者曾經針對新疆棉花工廠寫出一系列的報導－《他們在「黑工廠」的日子》，當中清楚描述了新疆少數族群，如何被中共欺壓、迫害。「現已40歲的阿瓦爾哈，被中國警方以戶籍註冊問題強行關押，經過450多個日子之後，以為終於能與家人重逢，但等著她的，卻是一紙『合約』。這份一年的合約，來自新疆伊寧縣家紡服裝工業園，一個月月薪600人民幣、每次排班至少12小時。簽下去，就代表她必須在新疆多留一年，護照被扣押拿不回，無法擺脫園區裡的監視器；但若不簽，『工廠老闆說就把我們送回集中營。』」

王婉諭指出，英國廣播公司（BBC）去年發布的最新研究也證明了，「中國正迫使數十萬維吾爾族和其他少數民族人群，在西部新疆地區廣闊的棉田中從事艱苦的體力勞動。首次清晰地展示了採棉產業背後潛在的強迫勞動規模，有關少數族裔被迫在紡織廠工作的指控，也得到詳細記錄。」中共對於新疆少數族群的迫害，是血淋淋的不爭事實。

王婉諭表示，這幾天包括H&M、Nike、UNIQLO、adidas、Burberry、New Balance、PUMA、Calvin Klein等國際品牌，因為選擇拒用新疆血汗棉花，被中國大動作抵制，甚至還有許多中港台藝人趕緊跳出來切割，以表效忠。這樣的情況不是第一次，在中共面前，沒有偶像、沒有真相、沒有自由，沒有不表態的權利，甚至連站起來的權利都沒有。當然還是有人說，政治歸政治、衣服歸衣服、追星歸追星。王婉諭呼籲也請別忘記，「你的每一次消費、每一次選擇，都是在為你想要的世界投票。」