打炒房少了囤房稅 費鴻泰：民進黨內派系硬把版本踢回去
記者吳承翰／台北報導
2021-03-26 15:08:44
政府抑制炒房，近日推出房地合一稅2.0，但社會大眾更加期待的囤房稅卻只聞樓梯響，不見人下來。立法院國民黨團今（26）日召開記者會，呼籲財政部打炒房別只做半套，黨團總召費鴻泰表示，財政部原本有意要推囤房稅，但民進黨內有派系不願意，強力運作下硬是把囤房稅給打了回去，他表示財政部不做的國民黨來做，未來黨團將會針對囤房稅提出版本，盼落實居住正義。
費鴻泰說，近年來台灣房價受到有心人炒房，始終高居不下，年輕人完全買不起，財政部推動的房地合一稅效力，大概有20%，加上央行針對購買到一定戶數以上，融資乘數下降，對於打房效果也只有2到3成，兩者加起也不過50%效果，如果再加上國民黨團版本的囤房稅，打房相乘效果可達80%以上。費鴻泰呼籲財政部要站在居住正義，多替年輕人想想的立場，把房地合一2.0版、央行行政措施，以及國民黨團囤房稅一同推動，否則打房只是做一半。財政委員會召委曾銘宗表示，蔡政府過去推出打炒房措施，成效有限，央行昨日所公布的購屋貸款金額高達8.13兆元，年增率9.07%，看似比2月的9.17%要低，但2月受到農曆年節的影響所致，近一年來，年增率一直上升，建築融資達2.515兆元，年增率達18.7%，每個月都創新高。曾銘宗指出，今年六都1、2月移轉戶數，高達39,581戶，相較去年同期成長18%，看得出房市非常熱，也證明蔡政府一連串打炒房政策效果失敗。立委賴士葆表示，蘇建榮承諾在房地合一稅2.0版實施一段時間後，會檢討囤房稅實施的問題。賴指出，我國每年收到房地合一稅的稅收約110億元左右，房屋稅約800億元，意即目前台灣房屋持有成本僅0.1%，然而美國房地產成有成本大致落在1%至3%左右。賴士葆指出，下周一財政委員會將審查政院版房地合一稅2.0版，預計將順利出委員會，或許蔡政府認為在居住正義上對社會有所交代，但國民黨團認為，若無推動囤房稅，居住正義只做一半都不到。賴士葆強調，現在熱錢多、利率低，政府當然有責任抑制少數人炒房，國民黨團當然支持房地產正當買賣，但也要對刻意炒房出重拳，落實真正的居住正義。