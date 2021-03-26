新疆棉風暴華春瑩「黑奴照」反擊！外媒：好像用錯照片了
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-26 15:10:23
部分國際服飾品牌從去年開始，因為強迫勞動等疑慮，已陸續宣布拒用新疆棉花，此事在中國官媒24日突然挖出H&M去年的聲明，痛批H&M「吃中國的飯、砸中國的鍋」之後，迅速發酵，越來越多外企也被捲入其中。中國外交部發言人華春瑩25日在回應此事時，還拿出一張聲稱是「美國黑奴」被強迫採摘棉花的歷史照片，欲拿來反擊外界對新疆人權的抨擊；不過有眼尖的外媒發現，華春瑩當時拿的「黑奴」照片，其實是1960年代，知名攝影師於德州監獄拍攝受刑人在棉花田工作的畫面，主要訴求是引起美國對當時囚犯人權的重視，與華春瑩口中的「黑奴」似乎有一段差距。
綜合《新聞週刊》(Newsweek)等外媒報導，華春瑩25日在記者會上表示，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，不用是相關企業的損失，並指控有關新疆地區強迫勞動的言論，完全是「個別反華勢力炮製的惡意謊言」，目的是抹黑中國形象，破壞新疆安全穩定，阻遏中國的發展。華春瑩又拿出幾張照片當場展示、對比，藉此強調：「這是當時美國黑奴被強迫在棉花地裡採摘的照片，這是新疆棉花田的情景，超過40%都已經進行機械化採摘，所以有關中國新疆強迫勞動的指責是不存在的」。外媒報導指出，雖然美國早在19世紀就廢除奴隸制度，但非裔的人權問題，確實一直是未解的難題，直到今天，都還能在美國社會看見許多種族歧視事件的發生；不過重點在於華春瑩拿出來的「黑奴」照片，其實是攝影師李昂(Danny Lyon)約半世紀前，在美國德州監獄拍攝囚犯在棉花田工作的影像，希望藉此揭示懲教系統及種族歧視等問題。儘管該張照片講述的，的確與非裔權益有關，但無論如何，照片中的人都不是華春瑩所說的「黑奴」，而是疑似受到不公平對待的非裔受刑人。種族歧視是近年美中衝突裡，北京面對華府質疑其人權狀況時，最常回應的項目之一，但此次影像使用不夠恰當，也讓華春瑩代表的戰狼外交風格，成為外界的另類話題。