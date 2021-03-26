天氣轉好　13名陸戰蛙人潛水搜尋F-5E失蹤飛官

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）台東志航基地2架F-5E戰機墜落牡丹鄉旭海海域，搜救失蹤飛官潘穎諄進入第5天，今天天氣轉好，軍方出動13名陸戰隊蛙人在滿州鄉鼻頭角海域水下搜尋，海岸及空搜也持續進行。

空軍司令部22日表示，台東志航空軍基地2架F-5E戰機執行訓練任務時，碰撞後落海，飛官羅尚樺殉職，潘穎諄仍失聯。

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搜救潘穎諄行動進入第5天，牡丹鄉旭海及滿州鄉九棚、港仔、南仁村等地連日因東北季風關係，天氣狀況不佳，海象惡劣，昨天首度出動海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊3名蛙人在九棚村鼻頭角海底搜尋，但因能見度差，無功而返。

今天上午天氣狀況轉好，軍方增派兩棲蛙人至13名在鼻頭角海域潛水搜尋，三軍聯訓基地指揮官張明德指出，今天氣候良好，出動無人機及海軍陸戰隊、兩棲偵搜大隊進行搜尋。

失事第2天在九棚海岸找到救生衣、飛行頭盔、左腳飛官皮鞋、飛機殘骸等，這是軍方鎖定鼻頭角為首要潛水海域搜尋的主要原因之一。張明德昨天表示，當地漁民認為潘穎諄墜海後最有可能遭礁流及海浪帶往的地點就是鼻頭角。

當地熱心居民透露，居民等前往廟中祈求神明指引搜救方向，獲得指引是在東南海域及山區。

對此，張明德表示，「神明指引方向」都符合目前軍方搜尋範圍，軍方也都列入參考，除持續在海岸、海中搜尋外，山區也用無人機搜尋。（編輯：戴光育）1100326