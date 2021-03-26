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影／萌犬看主人頭都「向後折」　網驚：在演大法師！？

文/寵毛網

2021-03-26 22:00:00

狗狗拍照就愛「搞怪招」，成為群狗中的大亮點！（圖／Instagram＠kayatheshepherd授權提供）
▲狗狗拍照就愛「搞怪招」，成為群狗中的大亮點！（圖／Instagram＠kayatheshepherd授權提供）
這個脖子真的沒事嗎？住在紐西蘭的Instagram＠kayatheshepherd，家裡養了三隻狗狗，常常為牠們拍攝各式各樣的可愛照片，但有一隻芬蘭獵犬在拍合照時，總能在狗群之中脫穎而出，究竟是為什麼呢？讓我們看下去！
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▲嗨～我們是一家人！（圖／Instagram＠kayatheshepherd授權提供）
▲嗨～我們是一家人！（圖／Instagram＠kayatheshepherd授權提供）
▲這是我們今天的主角Kiko！（圖／Instagram＠kayatheshepherd）
▲這是我們今天的主角Kiko！（圖／Instagram＠kayatheshepherd）
Instagram＠kayatheshepherd家養了三隻狗狗，白色的大狗狗叫做Kaya，是白色瑞士牧羊犬，而另外兩隻則是芬蘭獵犬Tofu和今天的主角Kiko。Kiko是個女孩，雖然年紀很小（目前大約9個月），但非常聰明機靈，有些小把戲教其他狗狗需要花費好幾個月，但Kiko一下子就能學會。而Kiko的魅力可不只有聰明，從照片中更能發現出牠古怪有趣的性格！ 
Kiko不知從哪學會的，當自己被叫到名子時，牠不會轉過身，反而是將頭往上抬，抬到最底後直至背，此時才會好好的注視發聲人，真是好特別的看人方式，飼主至今都不瞭解這個動作是如何而來。網友們驚訝地紛紛回覆：「大法師嗎？」、「大法狗！」、「小心落枕！」、「半夜看好恐怖！」。（編輯：李惠婷） 
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