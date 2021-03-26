自美入台補教師確診破紀錄！擴大匡列30人 已採檢17人
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-26 15:25:19
昨日公布的境外移入確診個案案1012，為本國籍補教老師，自美國入境122天後自費採檢陽性，創下我國入境最久後被確診的個案。指揮中心發言人莊人祥今（26）日表示，目前掌握接觸者從昨日的10人增加至30人，已有17位進行採檢，其中7人檢驗陰性、10人檢驗中、3人待檢驗，另10人則不需要採檢。
指揮中心今日召開臨時記者會，針對補教老師匡列接觸者的新進度進行說明，發言人莊人祥說，目前初步掌握個案有30人，1位是同住者，19位是非同住親友，10位是工作上接觸者，這些人目前都已列自主管理。而在這30位中，已經採了17名，其中7人檢驗陰性、10人檢驗中、3人待檢驗，另10人則不需要採檢，接下來也會繼續進行匡列跟採檢。不過有媒體問到，這麼久才確診是否在匡列上要更謹慎，將接觸者往前一個月？莊人祥則說明，如果連同住家人都沒有確診，那可能性就會小，指揮中心也會盡量去做，目前就是他有跟學生接觸，學生都會去檢驗，因為他跟學生的接觸時間都很長，只不過一次多久不是很清楚，但就是一對一方式家教的那種補教模式，不是大班教學，上課也都有戴著口罩。莊人祥提到，由於感染後在呼吸道裡PCR可以存很久，也碰過很多案例是感染的人發病之後或是沒發病第一次驗到陽性，但10天之後就沒有傳染力，所以這才是14天居家檢疫施行的原因，希望能夠降低有發病再避免去傳給其他人，而7天的自主管理是若有人潛伏期較長的話，可以再降低相關風險，但已經看過很多次，類似這樣的個案真的已經沒什麼傳染力，所以有時候會驗得出來有時就驗不出來。亞東醫院感染管制中心主任廖俊星補充表示，先前也照顧過10位陽性個案，有時候兩次陰性，但到了第三次又驗出陽性，就是這個在感染後會一下陰一下陽，所以之前在原先的解除隔離條件下就比較麻煩，除非要更狠不斷篩檢，但其實那些操作成本或一些程序都會比較困難，所以其實隔離是比較好的做法，那5到10天好好做隔離，後面傳染力沒有那麼高。
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