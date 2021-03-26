搶攻婦幼節連假商機 樂高積木&大霹靂土洋大PK

此外還有只送不賣的滿額禮，值得珍藏。例如在台亮相的「樂高LOGO托特包」，經典印上歷年來樂高商標演化史。開幕限定的稀有盒組「樂高商店」及十分應景的「復活節兔子紅蘿蔔屋」與「童玩派對包」等，都讓人愛不釋手。也是老少皆愛的大霹靂傳統布袋戲，中部獨家直營店位於廣三SOGO12樓，琳瑯滿目木偶及商品，讓人眼花撩亂。據表示，隨著台日共製的奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，第三季將於4月開播，勢必又將掀起收藏風潮。 大霹靂直營店表示，每部戲都有支持者，隨著戲迷的收藏熱，業者會不定期推出限量聯名商品，包含防疫聯名口罩、泰國皇家御用聯名香皂、球衣、家用品等，迴響都很熱烈。以銷售排名第一名的角色木偶為例，平均一尊要價5萬以上，大咖級的像素還真等角色，要價超過10萬元，每每一推出就秒殺。熱銷第二名的是公仔，可愛且攜帶方便。配合全館感恩祭，4月25日下午2時，將舉辦人偶見面會，邀請操偶師帶來「藐烽雲、挹天癒」與粉絲相見歡。，
此外還有只送不賣的滿額禮，值得珍藏。例如在台亮相的「樂高LOGO托特包」，經典印上歷年來樂高商標演化史。開幕限定的稀有盒組「樂高商店」及十分應景的「復活節兔子紅蘿蔔屋」與「童玩派對包」等，都讓人愛不釋手。也是老少皆愛的大霹靂傳統布袋戲，中部獨家直營店位於廣三SOGO12樓，琳瑯滿目木偶及商品，讓人眼花撩亂。據表示，隨著台日共製的奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，第三季將於4月開播，勢必又將掀起收藏風潮。 大霹靂直營店表示，每部戲都有支持者，隨著戲迷的收藏熱，業者會不定期推出限量聯名商品，包含防疫聯名口罩、泰國皇家御用聯名香皂、球衣、家用品等，迴響都很熱烈。以銷售排名第一名的角色木偶為例，平均一尊要價5萬以上，大咖級的像素還真等角色，要價超過10萬元，每每一推出就秒殺。熱銷第二名的是公仔，可愛且攜帶方便。配合全館感恩祭，4月25日下午2時，將舉辦人偶見面會，邀請操偶師帶來「藐烽雲、挹天癒」與粉絲相見歡。，