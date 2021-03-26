搶攻婦幼節連假商機 樂高積木&大霹靂土洋大PK

拼砌樂高積木是大小朋友都喜愛的益智遊戲。搶在兒童節前，台灣第2家樂高授權專賣店進駐台中大遠百，佔地逾百坪賣場，入目是以20萬顆積木粒打造的台中地標「高美濕地馬賽克牆」，國際品牌在地化，讓台中人感受獨一無二遊樂體驗。無獨有偶，位於廣三SOGO的

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▲樂高授權專賣店明天開幕，今天遠百總經理徐雪芳與樂高、授權商喜事集團代表聯合剪彩。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)

▲以樂高積木打造的台中洲際棒球場，重現看球場景，栩栩如生，讓人驚嘆。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)

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▲入駐台中大遠百的樂高授權專賣店是夢幻體驗空間，還有積木自選樂、人偶自選樂區等。（圖／記者金武鳳攝影，2021.3.26)

此外還有只送不賣的滿額禮，值得珍藏。例如在台亮相的

也是老少皆愛的大霹靂傳統布袋戲，中部獨家直營店位於廣三SOGO12樓，琳瑯滿目木偶及商品，讓人眼花撩亂。據表示，隨著