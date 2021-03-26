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搶攻婦幼節連假商機 樂高積木&大霹靂土洋大PK

記者金武鳯/台中報導

2021-03-26 15:37:44

搶攻婦幼節連假商機 樂高積木&大霹靂土洋大PK
▲全台第二家樂高授權專賣店插旗台中大遠百，一幅使用20萬顆積木粒打造的高美濕地馬賽克牆，突顯在地化經營精神。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)
拼砌樂高積木是大小朋友都喜愛的益智遊戲。搶在兒童節前，台灣第2家樂高授權專賣店進駐台中大遠百，佔地逾百坪賣場，入目是以20萬顆積木粒打造的台中地標「高美濕地馬賽克牆」，國際品牌在地化，讓台中人感受獨一無二遊樂體驗。無獨有偶，位於廣三SOGO的大霹靂直營店，經營傳統布袋戲偶，熱愛收藏粉絲也是老少皆有，魅力不輸「舶來品」。
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樂高集團二度授權台灣喜事集團，插旗台中大遠百打造充滿在地特色的樂高專賣店。揭幕前夕，邀來遠百總經理徐雪芳、樂高與喜事代表聯合拼砌完成「高美濕地馬賽克牆」最後一塊，並由樂高認證大師黃彥智認證。徐雪芳肯定樂高及喜事以接地氣方式融入台中市場，是尊重地方文化作法。
▲樂高授權專賣店明天開幕，今天遠百總經理徐雪芳與樂高、授權商喜事集團代表聯合剪彩。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)
▲樂高授權專賣店明天開幕，今天遠百總經理徐雪芳與樂高、授權商喜事集團代表聯合剪彩。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)
 
樂高專賣店明天開幕，佔地120坪的夢幻體驗空間，除了高美濕地馬賽克牆外，另一特色是台中洲際棒球場積木造景，真實還原球場獨特天蓬、看台及紅色鋼架景觀，還有逾2000隻人偶齊聚一堂，彷如球賽縮小版，讓人見識到樂高無限可能，也深刻感受樂高專賣店的在地化。
▲以樂高積木打造的台中洲際棒球場，重現看球場景，栩栩如生，讓人驚嘆。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)
▲以樂高積木打造的台中洲際棒球場，重現看球場景，栩栩如生，讓人驚嘆。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)
 
慶祝樂高授權專賣店插旗台中，多樣樂高話題商品強勢回歸，包括樂高迷心目中的經賽盒組哈利波特斜角巷、迪士尼城堡及火車、保時捷911傳奇車款，還有史上零件最多的羅馬競技場等，預料將再掀起搶購潮。
▲入駐台中大遠百的樂高授權專賣店是夢幻體驗空間，還有積木自選樂、人偶自選樂區等。（圖／記者金武鳳攝影，2021.3.26)
▲入駐台中大遠百的樂高授權專賣店是夢幻體驗空間，還有積木自選樂、人偶自選樂區等。（圖／記者金武鳳攝影，2021.3.26)
 

此外還有只送不賣的滿額禮，值得珍藏。例如在台亮相的「樂高LOGO托特包」，經典印上歷年來樂高商標演化史。開幕限定的稀有盒組「樂高商店」及十分應景的「復活節兔子紅蘿蔔屋」與「童玩派對包」等，都讓人愛不釋手。
也是老少皆愛的大霹靂傳統布袋戲，中部獨家直營店位於廣三SOGO12樓，琳瑯滿目木偶及商品，讓人眼花撩亂。據表示，隨著台日共製的奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》，第三季將於4月開播，勢必又將掀起收藏風潮。
▲位於廣三SOGO的大霹靂直營店，經營傳統布袋戲周邊商品，粉絲老少皆有。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)
▲位於廣三SOGO的大霹靂直營店，經營傳統布袋戲周邊商品，粉絲老少皆有。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.26)
 
大霹靂直營店表示，每部戲都有支持者，隨著戲迷的收藏熱，業者會不定期推出限量聯名商品，包含防疫聯名口罩、泰國皇家御用聯名香皂、球衣、家用品等，迴響都很熱烈。
以銷售排名第一名的角色木偶為例，平均一尊要價5萬以上，大咖級的像素還真等角色，要價超過10萬元，每每一推出就秒殺。熱銷第二名的是公仔，可愛且攜帶方便。配合全館感恩祭，4月25日下午2時，將舉辦人偶見面會，邀請操偶師帶來「藐烽雲、挹天癒」與粉絲相見歡。，
 
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