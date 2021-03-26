中市旅宿業自救推優惠 議員批市府「睡著了」
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-26 15:39:00
受新冠肺炎疫情影響，重創各行各業，其中旅宿業更是深受其害。今(26)民進黨台中市議員江肇國指出，桃園、高雄推出住宿補助、景點門票優惠等補助方案，但台中市政府卻還無作為，協助業者度過難關，竟然是交通部觀光局主動協助中、彰旅宿業者自行推動優惠方案吸引旅客。他質疑，市府促銷觀光「睡著了」、「慢半拍」，感嘆交通部伸援手，在地業者也努力自救，就只有央市府麻痺無感，一點作為都沒有，簡直可以關門了。
江肇國表示，在各地政府紛紛推動優惠補助方案後，台中市政府卻還無作為的情況下，這些業主自己只好自行讓利提供優惠來吸引遊客。交通部觀光局知悉後，即刻盤點局內經費，補助業者近200萬辦理觀光業聯合行銷活動，並透過中彰區域觀光聯盟的方式，協助業者建構平台與盤點資源。反觀，台中市政府卻還一點作為都沒有，令人感到無奈與擔憂。江肇國痛批，台中市觀旅局日前還大言不慚說與業者保持密切溝通與研商，現在看來根本是謊言一場，到底是裝睡叫不醒？還是盧市府真的無能為力，只能坐等中央補助？請觀旅局不要再只顧自己形象，而不顧業者生意，應盡快協助業者做加乘優惠，吸引更多遊客來台中。對此，市府觀旅局表示，長期與中市各旅宿公會、各旅宿業密切合作，配合各項觀光重大活動推出行銷方案。觀旅局數月前已規劃行銷主軸，4月份與旅宿業及觀光產業配合推出宅度假活動、中捷通車優惠方案等，即將推出，觀旅局並將與台中市觀光旅館公會合辦推廣美食旅遊活動、與台中市旅館公會辦理數位健檢、與台中市國際觀光發展協會等單位合作一系列觀光行銷推廣活動。市府接續還有谷關七雄登山活動、大安沙雕音樂季、舞蹈嘉年華、國際花毯節等各項大型活動即將舉辦，有高度信心能吸引更多遊客到訪台中，再創國旅佳績。