歐盟下達AZ疫苗禁賣令 指揮中心：我國買的是從韓國廠來
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-26 15:52:10
歐洲各國頻傳施打AZ疫苗後爆發不良反應、引發血栓，多個國家宣布暫接種，外電報導歐盟警告禁止AZ疫苗出貨到英國、法國總統也加入管制行列，力挺歐盟祭出的禁賣令，對於我方是否會受到影響？指揮中心發言人莊人祥稱我們購買的疫苗恰好不是在歐盟生產，像這一批來的就是在韓國廠生產。
我國在22日正式開打AZ疫苗，指揮中心發言人莊人祥今（26）日在臨時記者會上表示，昨日接種者共計有1862人，原先說22日到24日接種室5169人，但後來有數據回補至5191人，所以全部加起來到25日共有7053已接種AZ疫苗。其中不良反應事件通報共計有14件，1件被歸類在嚴重不良反應。莊人祥說目前金門縣也已經開打，現只剩下連江縣還沒開始。有關於歐盟在當地時間25日舉行27個成員舉行視訊峰會後，歐盟警告他們將採取禁止AZ疫苗出貨到英國，直到業者達標該交付給歐盟的疫苗數量。法國總統馬克宏也力挺歐盟祭出更嚴的疫苗輸出管制。對此，莊人祥回應稱我國購買的疫苗恰好不是在歐盟生產，就像上次來得是從韓國廠製造，指揮中心這邊也是希望能盡量避免受到這樣的限制。另外有媒體問到，疫苗開打後帶頭施打的衛福部長陳時中有裝心臟支架，這部分是適合打AZ的對象嗎？亞東醫院感染管制中心主任廖俊星表示，有裝支架並不是在AZ疫苗施打的排外條款，不會因為有支架就排除，這並不會有影響。
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