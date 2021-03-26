境內5座水庫竟成首批限水縣市　苗栗縣無奈施行抗旱措施

台灣西部水情吃緊，經濟部24日宣布台中、苗栗將於4月6日起採分兩區「供五停二」供水模式。消息一出，便招致苗栗縣民不滿，認為境內擁有5座水庫，長期支援外縣市用水，今日卻成全國首個停水縣市之一，非常不公平；對此，縣政府也只能趕緊進行旱災演練，避免高地和醫療用水缺乏時無水可用。

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苗栗縣境內有永和山、明德、大埔、劍潭及鯉魚潭等共5座水庫，其中明德、大埔及劍潭水庫主要供應農業使用，永和山及鯉魚潭水庫則優先滿足苗栗公共用水需求，有餘裕始支援調度鄰近地區用水。但因近期降雨不足，各水庫蓄水量皆為歷史同期最低，因此施行各項抗旱措施以保公共用水穩定。

苗栗縣政府日前公布資訊，4月6日起分入甲區，停水區域包含頭份28里、竹南4里、竹南科學園區、廣源科技園區，將為周二、三停水。消息一出，頭份、竹南民眾便大嘆不公平，受訪時稱 :「水費也沒有特別便宜就一樣，但現在缺水了就要停我們苗栗人的水」。也有民眾認為，若苗栗的5座水庫只限供苗栗人使用，用水將能有餘，不至於需要施行抗旱措施。

對此，水利署長賴建信表示，今年所實施的分區輪流供水的措施，已是歷年最小化的面積規劃。賴接著指出，近期降水狀況不穩定，民眾要有長期抗旱的心理準備。根據經濟部24日的預估，若台中、苗栗在5月底前，分次累積300毫米雨量，才有望解除供水紅燈。